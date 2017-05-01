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عاجل وبالفيديو: سقوط طائرة .. وهذا هو عدد القتلى

بتاريــخ : 18 ماي 2017 / 09:06 عاجل وبالفيديو: سقوط طائرة .. وهذا هو عدد القتلى | دولي
عاجل وبالفيديو: سقوط طائرة .. وهذا هو عدد القتلى
أعلنت سلطات الطيران في المكسيك مقتل شخصين عقب سقوط طائرة خاصة بالقرب من مطار ''تولوكا''، وذلك حسب ما كشفت عنه وسائل إعلام دولية صباح يومه الخميس.

"شوف تيفي"

أعلنت سلطات الطيران في المكسيك مقتل شخصين عقب سقوط طائرة خاصة بالقرب من مطار "تولوكا"، وذلك حسب ما كشفت عنه وسائل إعلام دولية صباح يومه الخميس.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الحادث وقع على بعد حوالي 200 متر خارج السياج المحيط بالمطار، مشيرة إلى أن الطائرة كانت تحمل شخصين فقط هم الطيار ومساعده وقد لقيا مصرعهما على الفور.

وأضاف المصدر ذاته أن الطائرة تحطمت بعد وقت قصير من إقلاعها، وقد فتحت السلطات تحقيقا للكشف عن ملابسات هذا الحادث.

 

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