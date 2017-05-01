نداء استغاثة..ارحموا الحسيمة لوقف الفوضى ﻿

وجهت هيئات المجتمع المدني بمدينة الحسيمة، بصفتها فاعلا في جميع المجالات الاجتماعية والإنتاجية والإعلامية، نداء استغاثة إلى السلطات العمومية من أجل التدخل لوقف الفوضى العارمة و التصدي لمناورات

شوف تيفي:

وجهت هيئات المجتمع المدني بمدينة الحسيمة، بصفتها فاعلا في جميع المجالات الاجتماعية والإنتاجية والإعلامية، نداء استغاثة إلى السلطات العمومية من أجل التدخل لوقف الفوضى العارمة و التصدي لمناورات متهورة تخطط لصيف أسود،معبرة عن استنكارها الشديد لمظاهر الاحتجاج العشوائي بالمدينة وكل أشكال التمييز والعنف والتشهير والتحريض بين أبناء الوطن الواحد.

وأكدت هذه الهيئات،حسب ما كشفته يومية الصباح في عددها الصادر اليوم الخميس، تبرؤها من جميع المناورات، التي تهدف إلى المساس بوحدة المملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، مشيرة إلى أنها بعيدة كل البعد عن المزايدات المتهورة الصادرة عن أشخاص لا يمثلون سوى أنفسهم، ويخدمون أجندات مضادة لمصلحة الساكنة.

وطالبت الهيئات السلطات المحلية بتحمل مسؤولياتها في استثباب الأمن والحفاظ على مصالح المواطنين من الضياع و بالإسراع في معالجة هذا الوضع غير المقبول.