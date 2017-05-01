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المدن الذكية تنطلق بالدار البيضاء في نسختها الثانية و حضور وازن لفاعلين سياسيين و اقتصاديين

بتاريــخ : 18 ماي 2017 / 04:24 المدن الذكية تنطلق بالدار البيضاء في نسختها الثانية و حضور وازن لفاعلين سياسيين و اقتصاديين | بووز
المدن الذكية تنطلق بالدار البيضاء في نسختها الثانية و حضور وازن لفاعلين سياسيين و اقتصاديين
المدن الذكية تنطلق بالدار البيضاء في نسختها الثانية و حضور وازن لفاعلين سياسيين و اقتصاديين

‫شوف تيفي

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المدن الذكية تنطلق بالدار البيضاء في نسختها الثانية و حضور وازن لفاعلين سياسيين و اقتصاديين

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