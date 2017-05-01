عاجل:شوفو أشنو وقع فسهرة نجوى كرم على منصة النهضة بموازين ﻿

شوف تيفي:م غ /م ج
علمت "شوف تيفي" أن أحد المعجبين بالفنانة اللبنانية نجوى كرم،تعرض ليلة الأربعاء على منصة النهضة للسرقة حين ترك دراجته النارية و فضل متابعة حفل شمس الأغنية اللبنانية.
و بعد انتهاء الحفل تفاجأ المعجب باختفاء دراجته النارية التي تركها في المكان المخصص لمرآب السيارات و الدراجات النارية.
و حسب ما عاينت "شوف تيفي" دخل الضحية الذي استمتع بالحفل قبل الصدمة،في مشادات كلامية تطورت إلى السب بينه و بين الحارس .
و قد غادر عاشق فن الفنانة اللبنانية نجوى كرم في اتجاه مقر الشرطة لتحرير شكاية في الموضوع غاضبا من منصة النهضة.
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