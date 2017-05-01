 بن كيران يكشف التهمة الذي دخل بسببها الوزير ''محمد يتيم'' السجن ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

إحتقان داخل الإتحاد الإشتراكي بسبب تزوير بنود القانون الأساسي للحزب | بوليتيك

إحتقان داخل الإتحاد الإشتراكي بسبب تزوير بنود القانون الأساسي للحزب

بن كيران يعيد لازمة انتهى الكلام و يكشف خليفة المرحوم عبد الله باها داخل حزب العدالة والتنمية | بوليتيك

بن كيران يعيد لازمة '' انتهى الكلام '' و يكشف خليفة المرحوم ''عبد الله باها'' داخل حزب العدالة

صحافية شوف تيفي تتعرض لكسر أثناء تغطيتها فعاليات مهرجان موازين والمسؤولين آوت | حوادث و حقوق

صحافية ''شوف تيفي'' تتعرض لكسر أثناء تغطيتها فعاليات مهرجان موازين والمسؤولين ''آوت''

بالفيديو..سعيدة شرف تُفاجئ الجمهور بهذا القرار بمهرجان موازين وهذا ما قالته عن طلاقها | بووز

بالفيديو..سعيدة شرف تُفاجئ الجمهور بهذا القرار بمهرجان موازين وهذا ما قالته عن طلاقها

مفاجأة موازين..الشاب خالد وخا معرضوش عليه طلع يغني | ثقافة و فنون

مفاجأة موازين..الشاب خالد وخا معرضوش عليه طلع يغني

وأخيرا...أمن أكادير يوقف عصابة قطاع الطريق المؤدية إلى المآثر التاريخية بالمدينة | حوادث و حقوق

وأخيرا...أمن أكادير يوقف عصابة ''قطاع الطريق'' المؤدية إلى المآثر التاريخية بالمدينة

عاجل.. انتحار يهز حي البرنوصي بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل.. انتحار يهز حي البرنوصي بالبيضاء

غريب.. شوفو شنو هي الصور اللي كيقلبو عليها المغاربة في محرك غوغل | مجتمع

غريب.. شوفو شنو هي الصور اللي كيقلبو عليها المغاربة في محرك غوغل

بالفيديو..بعد عودته:بنكيران يكشف أسرار رحلته إلى الديار المقدسة رفقة زوجته | بووز

بالفيديو..بعد عودته:بنكيران يكشف أسرار رحلته إلى الديار المقدسة رفقة زوجته

وحدة الوطن خط أحمر

بن كيران يكشف التهمة الذي دخل بسببها الوزير ''محمد يتيم'' السجن

بتاريــخ : 18 ماي 2017 / 00:06 بن كيران يكشف التهمة الذي دخل بسببها الوزير محمد يتيم السجن | بوليتيك
بن كيران يكشف التهمة الذي دخل بسببها الوزير ''محمد يتيم'' السجن
كشف عبد الإله بن كيران أنه لحد الآن لايعرف الطريقة التي غادر بها الوزير في الحكومة الحالية ''محمد يتيم'' سجن ''اغبيلة'' الذي لايعرف هل مازال يستقبل السجناء أم لا.

شوف تيفي

كشف عبد الإله بن كيران أنه لحد الآن لايعرف الطريقة التي غادر بها الوزير في الحكومة الحالية "محمد يتيم" سجن "اغبيلة" الذي لايعرف هل مازال يستقبل السجناء أم لا.

وتابع بن كيران خلال كلمة أمام الحاضرين لمراسيم عزاء وفاة والدة الوزير محمد يتيم قبل قليل، حيث أسر الأمين العام لحزب المصباح عن خبايا سنوات تعرفه على وزير الشغل والتدرج المهني إبان العمل السري في الحركة الإسلامية في سبعينيات القرن الماضي.

وقال بن كيران أن الوزير كانت تظهر عليه صفات التدين آنذاك حيث تم إعتقال محمد يتيم وإيداعه سجن " اغبيلة" لكن طريقة خروجه من السجن مازلنا لم نعرف تفاصيلها إلى حد اليوم.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

بن كيران محمد يتيم الوزير الحركة الإسلامية شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

إحتقان داخل الإتحاد الإشتراكي بسبب تزوير بنود القانون الأساسي للحزب | بوليتيك

إحتقان داخل الإتحاد الإشتراكي بسبب تزوير بنود القانون الأساسي للحزب

بن كيران يعيد لازمة انتهى الكلام و يكشف خليفة المرحوم عبد الله باها داخل حزب العدالة والتنمية | بوليتيك

بن كيران يعيد لازمة '' انتهى الكلام '' و يكشف خليفة المرحوم ''عبد الله باها'' داخل حزب العدالة والتنمية

منير محجوبي: حكاية أصغر وزير مغربي في حكومة أصغر رئيس فرنسي | بوليتيك

منير محجوبي: حكاية أصغر وزير مغربي في حكومة أصغر رئيس فرنسي

بن كيران ..توحشت بلادي بزاف منين كنت فالعمرة..وتابعت كل الأحداث عن المغرب | بوليتيك

بن كيران ..توحشت بلادي بزاف منين كنت فالعمرة..وتابعت كل الأحداث عن المغرب

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو.. تدخلات أمنية غير مسبوقة لرجال الحموشي | بــووز
منذ 3 ساعات

بالفيديو.. تدخلات أمنية غير مسبوقة لرجال الحموشي

مراقبون دوليون :انسحاب المتهمين من محاكمة اكديم ايزيك | بــووز

مراقبون دوليون :انسحاب المتهمين من محاكمة اكديم ايزيك

خطير.. هذا هو الفيديو الذي فضحالزفزافي شوفو آشنو قال... | قنوات أخرى

خطير.. هذا هو الفيديو الذي فضح''الزفزافي'' شوفو آشنو قال...

المنياري :شوف تيفي قناة ناجحة بامتياز | خارج البلاطو

المنياري :شوف تيفي قناة ناجحة بامتياز

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

بن كيران يكشف التهمة الذي دخل بسببها الوزير محمد يتيم السجن | بوليتيك
منذ 36 ثانية

بن كيران يكشف التهمة الذي دخل بسببها الوزير ''محمد يتيم'' السجن

إحتقان داخل الإتحاد الإشتراكي بسبب تزوير بنود القانون الأساسي للحزب | بوليتيك

إحتقان داخل الإتحاد الإشتراكي بسبب تزوير بنود القانون الأساسي للحزب

بن كيران يعيد لازمة انتهى الكلام و يكشف خليفة المرحوم عبد الله باها داخل حزب العدالة والتنمية | بوليتيك

بن كيران يعيد لازمة '' انتهى الكلام '' و يكشف خليفة المرحوم ''عبد الله باها'' داخل حزب العدالة

صحافية شوف تيفي تتعرض لكسر أثناء تغطيتها فعاليات مهرجان موازين والمسؤولين آوت | حوادث و حقوق

صحافية ''شوف تيفي'' تتعرض لكسر أثناء تغطيتها فعاليات مهرجان موازين والمسؤولين ''آوت''

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.