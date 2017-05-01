بن كيران يكشف التهمة الذي دخل بسببها الوزير ''محمد يتيم'' السجن ﻿

كشف عبد الإله بن كيران أنه لحد الآن لايعرف الطريقة التي غادر بها الوزير في الحكومة الحالية ''محمد يتيم'' سجن ''اغبيلة'' الذي لايعرف هل مازال يستقبل السجناء أم لا.

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كشف عبد الإله بن كيران أنه لحد الآن لايعرف الطريقة التي غادر بها الوزير في الحكومة الحالية "محمد يتيم" سجن "اغبيلة" الذي لايعرف هل مازال يستقبل السجناء أم لا.



وتابع بن كيران خلال كلمة أمام الحاضرين لمراسيم عزاء وفاة والدة الوزير محمد يتيم قبل قليل، حيث أسر الأمين العام لحزب المصباح عن خبايا سنوات تعرفه على وزير الشغل والتدرج المهني إبان العمل السري في الحركة الإسلامية في سبعينيات القرن الماضي.



وقال بن كيران أن الوزير كانت تظهر عليه صفات التدين آنذاك حيث تم إعتقال محمد يتيم وإيداعه سجن " اغبيلة" لكن طريقة خروجه من السجن مازلنا لم نعرف تفاصيلها إلى حد اليوم.