إحتقان داخل الإتحاد الإشتراكي بسبب تزوير بنود القانون الأساسي للحزب ﻿

مباشرة بعد تداول خبر اعتقال الكاتب الإقليمي لحزب الإتحاد الإشتراكي بمدينة ميدلت، دخل أعضاء الحزب في نقاش وجدال حول الوثيقة المزورة لبنود غير مدرجة في القانون الأساسي للحزب المصادق عليه في آخر

شوف تيفي



مباشرة بعد تداول خبر اعتقال الكاتب الإقليمي لحزب الإتحاد الإشتراكي بمدينة ميدلت، دخل أعضاء الحزب في نقاش وجدال حول الوثيقة المزورة لبنود غير مدرجة في القانون الأساسي للحزب المصادق عليه في آخر دورة تنظيمية تم نشر خلاصاتها رسميا في الاذرع الاعلامية للحزب.



وكشف مصدر حزبي ، في تصريح "لشوف تيفي" أن خبر البنود الغير مدرجة في القانون الأساسي للحزب، وكذا القانون الرسمي المودع لدى وزارة الداخلية يهدد بحل جميع الهياكل التنظيمية للحزب لأن قانون الحزب به بنود مزورة، حيث السؤال المعلق هو مصدر الوثيقة الرسمية التي يقال بأنها مزورة، هل المكتب السياسي أم الإدارة أم الكتابة المحلية للحزب؟

وفي ذات السياق، أكد سعيد شباعتو في تصريح لقناة "شوف تيفي" أن الكاتب الإقليمي لحزب الإتحاد الإشتراكي، قام بالطعن في لائحته بالإنتخابات الجماعية بجهة درعة تافيلالت التي ترشح بها باسم حزب التجمع الوطني للأحرار، بمبرر القانون الداخلي لحزب الوردة الذي صادق عليه الحزب في دورة 5 ماي 2012...



وأضاف شباعتو أنه عندما فكر في الإستقالة من حزب الإتحاد الإشتراكي، اطلع على القانون الأساسي والداخلي للحزب المصادق عليه في دورة "المهدي بن بركة" يوم 28 نونبر 2005، لكم الغريب في الأمر أن المادة التي طعنت بسببها 39 و38 و35 عرفت تغييرا وقيل أن الحزب صادق عليه يوم 5 ماي 2012، لكن البيان الختامي الذي نشر بشكل رسمي يوم 7 ماي 2012 لم يشر لهذا التغيير في القانون الداخلي ولو بكلمة واحدة.



وأفاد سعيد شباعتو "لشوف تيفي" أنه طلب من الكاتب الإقليمي لحزب الوردة الذي طعن فيه، أن يطلع على الوثائق التي قدمها له، ويقدم له اعتذارا مكتوبا في سطرين، لانهاء الموضوع لكنه رفض، مادفع به إلى اللجوء للقضاء بشكاية الزور، لأنه جاء بقانون لايوجد عند أي عضو في حزب الوردة سواء في الأنظمة المحلية أو الإقليمية للحزب.