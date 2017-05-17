 بن كيران يعيد لازمة '' انتهى الكلام '' و يكشف خليفة المرحوم ''عبد الله باها'' داخل حزب العدالة والتنمية ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

إحتقان داخل الإتحاد الإشتراكي بسبب تزوير بنود القانون الأساسي للحزب | بوليتيك

إحتقان داخل الإتحاد الإشتراكي بسبب تزوير بنود القانون الأساسي للحزب

بن كيران يعيد لازمة انتهى الكلام و يكشف خليفة المرحوم عبد الله باها داخل حزب العدالة والتنمية | بوليتيك

بن كيران يعيد لازمة '' انتهى الكلام '' و يكشف خليفة المرحوم ''عبد الله باها'' داخل حزب العدالة

صحافية شوف تيفي تتعرض لكسر أثناء تغطيتها فعاليات مهرجان موازين والمسؤولين آوت | حوادث و حقوق

صحافية ''شوف تيفي'' تتعرض لكسر أثناء تغطيتها فعاليات مهرجان موازين والمسؤولين ''آوت''

بالفيديو..سعيدة شرف تُفاجئ الجمهور بهذا القرار بمهرجان موازين وهذا ما قالته عن طلاقها | بووز

بالفيديو..سعيدة شرف تُفاجئ الجمهور بهذا القرار بمهرجان موازين وهذا ما قالته عن طلاقها

مفاجأة موازين..الشاب خالد وخا معرضوش عليه طلع يغني | ثقافة و فنون

مفاجأة موازين..الشاب خالد وخا معرضوش عليه طلع يغني

وأخيرا...أمن أكادير يوقف عصابة قطاع الطريق المؤدية إلى المآثر التاريخية بالمدينة | حوادث و حقوق

وأخيرا...أمن أكادير يوقف عصابة ''قطاع الطريق'' المؤدية إلى المآثر التاريخية بالمدينة

عاجل.. انتحار يهز حي البرنوصي بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل.. انتحار يهز حي البرنوصي بالبيضاء

غريب.. شوفو شنو هي الصور اللي كيقلبو عليها المغاربة في محرك غوغل | مجتمع

غريب.. شوفو شنو هي الصور اللي كيقلبو عليها المغاربة في محرك غوغل

بالفيديو..بعد عودته:بنكيران يكشف أسرار رحلته إلى الديار المقدسة رفقة زوجته | بووز

بالفيديو..بعد عودته:بنكيران يكشف أسرار رحلته إلى الديار المقدسة رفقة زوجته

وحدة الوطن خط أحمر

بن كيران يعيد لازمة '' انتهى الكلام '' و يكشف خليفة المرحوم ''عبد الله باها'' داخل حزب العدالة والتنمية

بتاريــخ : 17 ماي 2017 / 23:58 بن كيران يعيد لازمة انتهى الكلام و يكشف خليفة المرحوم عبد الله باها داخل حزب العدالة والتنمية | بوليتيك
بن كيران يعيد لازمة '' انتهى الكلام '' و يكشف خليفة المرحوم ''عبد الله باها'' داخل حزب العدالة والتنمية
صرح عبد الله بن كيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، في حفل العزاء المقام بحي سباتة بمدينة الدار البيضاء، بمناسبة وفاة والدة ''الوزير محمد يتيم'' أن الأخير يعتبر الأقرب إليه بين القياديين في

شوف تيفي

صرح عبد الله بن كيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، في حفل العزاء المقام بحي سباتة بمدينة الدار البيضاء، بمناسبة وفاة والدة "الوزير محمد يتيم" أن الأخير يعتبر الأقرب إليه بين القياديين في الحزب.

وأضاف عبد الإله بن كيران، أن يتيم هو صديق الطفولة والدعوة، كما أنه في الفترة الأخيرة أصبح في منزلة الراحل عبد الله باها، مؤكدا أن محمد يتيم أصغر منه سنا بسنتين لكن سبقه للحركة الإسلامية بأزيد من سنتين.

وعاد بن كيران لتذكير الحاضرين في الجنازة بتاريخ زواج محمد يتيم وصدفة التعرف عليه، وسط ضحك من الحاضرين لينهي الخوض في موضوع زواج صديق دربه بكلمته المعتادة "إنتهى الكلام".

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

بن كيران محمديتيم الزواج الحفل شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

إحتقان داخل الإتحاد الإشتراكي بسبب تزوير بنود القانون الأساسي للحزب | بوليتيك

إحتقان داخل الإتحاد الإشتراكي بسبب تزوير بنود القانون الأساسي للحزب

منير محجوبي: حكاية أصغر وزير مغربي في حكومة أصغر رئيس فرنسي | بوليتيك

منير محجوبي: حكاية أصغر وزير مغربي في حكومة أصغر رئيس فرنسي

بن كيران ..توحشت بلادي بزاف منين كنت فالعمرة..وتابعت كل الأحداث عن المغرب | بوليتيك

بن كيران ..توحشت بلادي بزاف منين كنت فالعمرة..وتابعت كل الأحداث عن المغرب

عاجل.. الملك محمد السادس يتوجه لهذا المكان بعد وصوله لمدينة فاس | بوليتيك

عاجل.. الملك محمد السادس يتوجه لهذا المكان بعد وصوله لمدينة فاس

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو.. تدخلات أمنية غير مسبوقة لرجال الحموشي | بــووز
منذ 3 ساعات

بالفيديو.. تدخلات أمنية غير مسبوقة لرجال الحموشي

مراقبون دوليون :انسحاب المتهمين من محاكمة اكديم ايزيك | بــووز

مراقبون دوليون :انسحاب المتهمين من محاكمة اكديم ايزيك

خطير.. هذا هو الفيديو الذي فضحالزفزافي شوفو آشنو قال... | قنوات أخرى

خطير.. هذا هو الفيديو الذي فضح''الزفزافي'' شوفو آشنو قال...

المنياري :شوف تيفي قناة ناجحة بامتياز | خارج البلاطو

المنياري :شوف تيفي قناة ناجحة بامتياز

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

إحتقان داخل الإتحاد الإشتراكي بسبب تزوير بنود القانون الأساسي للحزب | بوليتيك
منذ 4 دقائق

إحتقان داخل الإتحاد الإشتراكي بسبب تزوير بنود القانون الأساسي للحزب

بن كيران يعيد لازمة انتهى الكلام و يكشف خليفة المرحوم عبد الله باها داخل حزب العدالة والتنمية | بوليتيك

بن كيران يعيد لازمة '' انتهى الكلام '' و يكشف خليفة المرحوم ''عبد الله باها'' داخل حزب العدالة

صحافية شوف تيفي تتعرض لكسر أثناء تغطيتها فعاليات مهرجان موازين والمسؤولين آوت | حوادث و حقوق

صحافية ''شوف تيفي'' تتعرض لكسر أثناء تغطيتها فعاليات مهرجان موازين والمسؤولين ''آوت''

بالفيديو..سعيدة شرف تُفاجئ الجمهور بهذا القرار بمهرجان موازين وهذا ما قالته عن طلاقها | بووز

بالفيديو..سعيدة شرف تُفاجئ الجمهور بهذا القرار بمهرجان موازين وهذا ما قالته عن طلاقها

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.