بن كيران يعيد لازمة '' انتهى الكلام '' و يكشف خليفة المرحوم ''عبد الله باها'' داخل حزب العدالة والتنمية ﻿

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صرح عبد الله بن كيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، في حفل العزاء المقام بحي سباتة بمدينة الدار البيضاء، بمناسبة وفاة والدة "الوزير محمد يتيم" أن الأخير يعتبر الأقرب إليه بين القياديين في الحزب.
وأضاف عبد الإله بن كيران، أن يتيم هو صديق الطفولة والدعوة، كما أنه في الفترة الأخيرة أصبح في منزلة الراحل عبد الله باها، مؤكدا أن محمد يتيم أصغر منه سنا بسنتين لكن سبقه للحركة الإسلامية بأزيد من سنتين.
وعاد بن كيران لتذكير الحاضرين في الجنازة بتاريخ زواج محمد يتيم وصدفة التعرف عليه، وسط ضحك من الحاضرين لينهي الخوض في موضوع زواج صديق دربه بكلمته المعتادة "إنتهى الكلام".
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