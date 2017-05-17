صحافية ''شوف تيفي'' تتعرض لكسر أثناء تغطيتها فعاليات مهرجان موازين والمسؤولين ''آوت'' ﻿

تعرضت صحافية قناة ''شوف تيفي'' الزميلة ماريا جعدود ، مساء يومه الأربعاء، لكسر على مستوى رجلها اليمنى داخل دار الفنون بالرباط خلال تغطيتها لفعاليات النسخة الـ16 لمهرجان موازين إيقاعات العالم.

شوف تيفي: م. غ

تعرضت صحافية قناة "شوف تيفي" الزميلة ماريا جعدود ، مساء يومه الأربعاء، لكسر على مستوى رجلها اليمنى داخل دار الفنون بالرباط خلال تغطيتها لفعاليات النسخة الـ16 لمهرجان موازين إيقاعات العالم.

وفي إهمال تام للمسؤولين على تنظيم المهرجان، لم يتم تقديم الإسعافات الأولية المفروض توفرها في دار الفنون للصحافية التي التوت رجلها أثناء تغطيتها لندوة الفنانة سعيد شرف، حيث لمحها أحد الحراس الخاصين بفيلا الفنون دون أن يكلف نفسه عناء تقديم المساعدة أو الاتصال بسيارة الإسعاف لنقلها.

و أمام هذا الوضع تدخلت الزميلة نورا فوراي مشكورة على نقلها بسيارتها الخاصة إلى المصحة حيث خضعت للعلاج، تمنياتنا بالشفاء العاجل لزميلتنا ماريا ولإدارة مهرجان موازين نقول "شيء من الاعتبار لأبناء بلدكم من صحافيين وفنانين" .