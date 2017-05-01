 مفاجأة موازين.. الشاب خالد وخا معرضوش عليه طلع يغني +فيديو ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

وأخيرا...أمن أكادير يوقف عصابة قطاع الطريق المؤدية إلى المآثر التاريخية بالمدينة | حوادث و حقوق

وأخيرا...أمن أكادير يوقف عصابة ''قطاع الطريق'' المؤدية إلى المآثر التاريخية بالمدينة

عاجل.. انتحار يهز حي البرنوصي بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل.. انتحار يهز حي البرنوصي بالبيضاء

غريب.. شوفو شنو هي الصور اللي كيقلبو عليها المغاربة في محرك غوغل | مجتمع

غريب.. شوفو شنو هي الصور اللي كيقلبو عليها المغاربة في محرك غوغل

بالفيديو..بعد عودته:بنكيران يكشف أسرار رحلته إلى الديار المقدسة رفقة زوجته | بووز

بالفيديو..بعد عودته:بنكيران يكشف أسرار رحلته إلى الديار المقدسة رفقة زوجته

منير محجوبي: حكاية أصغر وزير مغربي في حكومة أصغر رئيس فرنسي | بوليتيك

منير محجوبي: حكاية أصغر وزير مغربي في حكومة أصغر رئيس فرنسي

صادم: إسبانيا تتطرد المغاربة...و ها شحال من واحد جرات عليه | حوادث و حقوق

صادم: إسبانيا تتطرد المغاربة...و ها شحال من واحد جرات عليه

فاجعة .. نهاية مروعة ومأساوية لرحلة تلاميذ لشاطئ أكلو بتزنيت | حوادث و حقوق

فاجعة .. نهاية مروعة ومأساوية لرحلة تلاميذ لشاطئ أكلو بتزنيت

فنانة مغربية تُفجرها بمهرجان موازين..ماعندي زهر و ها علاش | بووز

فنانة مغربية تُفجرها بمهرجان موازين..ماعندي زهر و ها علاش

بن كيران ..توحشت بلادي بزاف منين كنت فالعمرة..وتابعت كل الأحداث عن المغرب | بوليتيك

بن كيران ..توحشت بلادي بزاف منين كنت فالعمرة..وتابعت كل الأحداث عن المغرب

وحدة الوطن خط أحمر

مفاجأة موازين.. الشاب خالد وخا معرضوش عليه طلع يغني +فيديو

بتاريــخ : 17 ماي 2017 / 22:25 مفاجأة موازين.. الشاب خالد وخا معرضوش عليه طلع يغني +فيديو | ثقافة و فنون
مفاجأة موازين.. الشاب خالد وخا معرضوش عليه طلع يغني +فيديو
فاجأ الفنان الجزائري الشاب خالد جمهور منصة السويسي، حيث شارك الديجي العالمي Snake سهرته الفنية مساء يومه الأربعاء.

شوف تيفي

فاجأ الفنان الجزائري الشاب خالد جمهور منصة السويسي، حيث شارك الديجي العالمي Snake سهرته الفنية مساء يومه الأربعاء.

وقد رحب الجمهور الحاضر بصعود الشاب خالد لمنصب السويسي في تجاوب تام مع ما قدمه رفقة الفنان العالمي الذي التقى مؤخرا بالملك محمد السادس بفرنسا

و سبق للشاب خالد أن شارك في المهرجان في إحدى نسخه السابقة.

 

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب موازين مهرجان الشاب خالد

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

الحرب الكلامية متواصلة: منى الصابر تهاجم دنيا باطمة زوجة طليقها البحريني الترك..وها شنو قالت | ثقافة و فنون

الحرب الكلامية متواصلة: منى الصابر تهاجم دنيا باطمة زوجة طليقها البحريني الترك..وها شنو قالت

انفراد..هذا ما وقع مع لورا بريول التي تتهم سعد المجرد بتعنيفها ومحاولة اغتصابها بمحكمة نيس بعد العثور على الحشيش في سيارتها | ثقافة و فنون

انفراد..هذا ما وقع مع ''لورا بريول'' التي تتهم سعد المجرد بتعنيفها ومحاولة اغتصابها بمحكمة نيس بعد العثور على الحشيش في سيارتها

انفراد..ها علاش مجاتش مريم سعيد لمهرجان موازين ككل سنة | ثقافة و فنون

انفراد..ها علاش مجاتش مريم سعيد لمهرجان موازين ككل سنة

عاجــــل: سعيد شرف تتحدث عن حقيقة انفصالها عن زوجها+فيديو | ثقافة و فنون

عاجــــل: سعيد شرف تتحدث عن حقيقة انفصالها عن زوجها+فيديو

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو.. تدخلات أمنية غير مسبوقة لرجال الحموشي | بــووز
منذ 2 ساعات

بالفيديو.. تدخلات أمنية غير مسبوقة لرجال الحموشي

مراقبون دوليون :انسحاب المتهمين من محاكمة اكديم ايزيك | بــووز

مراقبون دوليون :انسحاب المتهمين من محاكمة اكديم ايزيك

خطير.. هذا هو الفيديو الذي فضحالزفزافي شوفو آشنو قال... | قنوات أخرى

خطير.. هذا هو الفيديو الذي فضح''الزفزافي'' شوفو آشنو قال...

المنياري :شوف تيفي قناة ناجحة بامتياز | خارج البلاطو

المنياري :شوف تيفي قناة ناجحة بامتياز

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

مفاجأة موازين.. الشاب خالد وخا معرضوش عليه طلع يغني +فيديو | ثقافة و فنون
منذ 3 دقائق

مفاجأة موازين.. الشاب خالد وخا معرضوش عليه طلع يغني +فيديو

وأخيرا...أمن أكادير يوقف عصابة قطاع الطريق المؤدية إلى المآثر التاريخية بالمدينة | حوادث و حقوق

وأخيرا...أمن أكادير يوقف عصابة ''قطاع الطريق'' المؤدية إلى المآثر التاريخية بالمدينة

عاجل.. انتحار يهز حي البرنوصي بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل.. انتحار يهز حي البرنوصي بالبيضاء

غريب.. شوفو شنو هي الصور اللي كيقلبو عليها المغاربة في محرك غوغل | مجتمع

غريب.. شوفو شنو هي الصور اللي كيقلبو عليها المغاربة في محرك غوغل

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.