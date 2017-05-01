مفاجأة موازين.. الشاب خالد وخا معرضوش عليه طلع يغني +فيديو ﻿

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فاجأ الفنان الجزائري الشاب خالد جمهور منصة السويسي، حيث شارك الديجي العالمي Snake سهرته الفنية مساء يومه الأربعاء.
وقد رحب الجمهور الحاضر بصعود الشاب خالد لمنصب السويسي في تجاوب تام مع ما قدمه رفقة الفنان العالمي الذي التقى مؤخرا بالملك محمد السادس بفرنسا
و سبق للشاب خالد أن شارك في المهرجان في إحدى نسخه السابقة.
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