 وأخيرا...أمن أكادير يوقف عصابة ''قطاع الطريق'' المؤدية إلى المآثر التاريخية بالمدينة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مفاجأة موازين.. الشاب خالد وخا معرضوش عليه طلع يغني +فيديو | ثقافة و فنون

مفاجأة موازين.. الشاب خالد وخا معرضوش عليه طلع يغني +فيديو

وأخيرا...أمن أكادير يوقف عصابة قطاع الطريق المؤدية إلى المآثر التاريخية بالمدينة | حوادث و حقوق

وأخيرا...أمن أكادير يوقف عصابة ''قطاع الطريق'' المؤدية إلى المآثر التاريخية بالمدينة

عاجل.. انتحار يهز حي البرنوصي بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل.. انتحار يهز حي البرنوصي بالبيضاء

غريب.. شوفو شنو هي الصور اللي كيقلبو عليها المغاربة في محرك غوغل | مجتمع

غريب.. شوفو شنو هي الصور اللي كيقلبو عليها المغاربة في محرك غوغل

بالفيديو..بعد عودته:بنكيران يكشف أسرار رحلته إلى الديار المقدسة رفقة زوجته | بووز

بالفيديو..بعد عودته:بنكيران يكشف أسرار رحلته إلى الديار المقدسة رفقة زوجته

منير محجوبي: حكاية أصغر وزير مغربي في حكومة أصغر رئيس فرنسي | بوليتيك

منير محجوبي: حكاية أصغر وزير مغربي في حكومة أصغر رئيس فرنسي

صادم: إسبانيا تتطرد المغاربة...و ها شحال من واحد جرات عليه | حوادث و حقوق

صادم: إسبانيا تتطرد المغاربة...و ها شحال من واحد جرات عليه

فاجعة .. نهاية مروعة ومأساوية لرحلة تلاميذ لشاطئ أكلو بتزنيت | حوادث و حقوق

فاجعة .. نهاية مروعة ومأساوية لرحلة تلاميذ لشاطئ أكلو بتزنيت

فنانة مغربية تُفجرها بمهرجان موازين..ماعندي زهر و ها علاش | بووز

فنانة مغربية تُفجرها بمهرجان موازين..ماعندي زهر و ها علاش

وحدة الوطن خط أحمر

وأخيرا...أمن أكادير يوقف عصابة ''قطاع الطريق'' المؤدية إلى المآثر التاريخية بالمدينة

بتاريــخ : 17 ماي 2017 / 22:21 وأخيرا...أمن أكادير يوقف عصابة قطاع الطريق المؤدية إلى المآثر التاريخية بالمدينة | حوادث و حقوق
وأخيرا...أمن أكادير يوقف عصابة ''قطاع الطريق'' المؤدية إلى المآثر التاريخية بالمدينة
تمكنت عناصر الدائرة الأولى للشرطة بأكادير، أمس الثلاثاء 16 ماي، من إيقاف 04 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 17 و18 سنة، للاشتباه في تورطهم في عدة قضايا تتعلق بتكوين عصابة إجرامية والسرقة تحت التهديد

شوف تيفي

تمكنت عناصر الدائرة الأولى للشرطة بأكادير، أمس الثلاثاء 16 ماي، من إيقاف 04 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 17 و18 سنة، للاشتباه في تورطهم في عدة قضايا تتعلق بتكوين عصابة إجرامية والسرقة تحت التهديد بالسلاح الابيض والضرب والجرح بواسطته، ووضع متاريس بطريق عمومية، مع ظرفي الليل والتعدد.

المعلومات الأولية للبحث كشفت أن الأسلوب الاجرامي المعتمد من طرف المشتبه فيهم يتحدد في التربص بالمسالك المؤدية لقصبة "أكادير أوفلا" أحد الماثر التاريخية للمدينة واعتراض سبيل زوار الموقع المذكور، وسرقة أغراضهم تحت التهديد بالسلاح الأبيض أو باستعمال العنف في حقهم؛ مع وضع متاريس بالطريق العمومية لعرقلة السير.

وقد أسفرت عملية التفتيش التي أنجزت في إطار هذه القضية عن حجز أسلحة بيضاء، ومبالغ مالية وهواتف نقالة متحصلة من عمليات السرقة التي ارتكبوها؛ في وقت استطاع فيه عدد من الضحايا التعرف على المشتبه فيهم.

وقد تم إخضاع اثنين من المشتبه فيهم لتدابير الحراسة النظرية، بينما تم الاحتفاظ باثنين آخرين تحت المراقبة المحروسة، وذلك رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

أكادير المتاريس احراسة الحراسة شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

عاجل.. انتحار يهز حي البرنوصي بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل.. انتحار يهز حي البرنوصي بالبيضاء

صادم: إسبانيا تتطرد المغاربة...و ها شحال من واحد جرات عليه | حوادث و حقوق

صادم: إسبانيا تتطرد المغاربة...و ها شحال من واحد جرات عليه

فاجعة .. نهاية مروعة ومأساوية لرحلة تلاميذ لشاطئ أكلو بتزنيت | حوادث و حقوق

فاجعة .. نهاية مروعة ومأساوية لرحلة تلاميذ لشاطئ أكلو بتزنيت

عاجل.. انفجار قنينة غاز يهز مدينة سطات | حوادث و حقوق

عاجل.. انفجار قنينة غاز يهز مدينة سطات

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو.. تدخلات أمنية غير مسبوقة لرجال الحموشي | بــووز
منذ 2 ساعات

بالفيديو.. تدخلات أمنية غير مسبوقة لرجال الحموشي

مراقبون دوليون :انسحاب المتهمين من محاكمة اكديم ايزيك | بــووز

مراقبون دوليون :انسحاب المتهمين من محاكمة اكديم ايزيك

خطير.. هذا هو الفيديو الذي فضحالزفزافي شوفو آشنو قال... | قنوات أخرى

خطير.. هذا هو الفيديو الذي فضح''الزفزافي'' شوفو آشنو قال...

المنياري :شوف تيفي قناة ناجحة بامتياز | خارج البلاطو

المنياري :شوف تيفي قناة ناجحة بامتياز

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

مفاجأة موازين.. الشاب خالد وخا معرضوش عليه طلع يغني +فيديو | ثقافة و فنون
منذ 4 دقائق

مفاجأة موازين.. الشاب خالد وخا معرضوش عليه طلع يغني +فيديو

وأخيرا...أمن أكادير يوقف عصابة قطاع الطريق المؤدية إلى المآثر التاريخية بالمدينة | حوادث و حقوق

وأخيرا...أمن أكادير يوقف عصابة ''قطاع الطريق'' المؤدية إلى المآثر التاريخية بالمدينة

عاجل.. انتحار يهز حي البرنوصي بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل.. انتحار يهز حي البرنوصي بالبيضاء

غريب.. شوفو شنو هي الصور اللي كيقلبو عليها المغاربة في محرك غوغل | مجتمع

غريب.. شوفو شنو هي الصور اللي كيقلبو عليها المغاربة في محرك غوغل

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.