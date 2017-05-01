وأخيرا...أمن أكادير يوقف عصابة ''قطاع الطريق'' المؤدية إلى المآثر التاريخية بالمدينة ﻿

تمكنت عناصر الدائرة الأولى للشرطة بأكادير، أمس الثلاثاء 16 ماي، من إيقاف 04 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 17 و18 سنة، للاشتباه في تورطهم في عدة قضايا تتعلق بتكوين عصابة إجرامية والسرقة تحت التهديد

شوف تيفي



تمكنت عناصر الدائرة الأولى للشرطة بأكادير، أمس الثلاثاء 16 ماي، من إيقاف 04 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 17 و18 سنة، للاشتباه في تورطهم في عدة قضايا تتعلق بتكوين عصابة إجرامية والسرقة تحت التهديد بالسلاح الابيض والضرب والجرح بواسطته، ووضع متاريس بطريق عمومية، مع ظرفي الليل والتعدد.



المعلومات الأولية للبحث كشفت أن الأسلوب الاجرامي المعتمد من طرف المشتبه فيهم يتحدد في التربص بالمسالك المؤدية لقصبة "أكادير أوفلا" أحد الماثر التاريخية للمدينة واعتراض سبيل زوار الموقع المذكور، وسرقة أغراضهم تحت التهديد بالسلاح الأبيض أو باستعمال العنف في حقهم؛ مع وضع متاريس بالطريق العمومية لعرقلة السير.



وقد أسفرت عملية التفتيش التي أنجزت في إطار هذه القضية عن حجز أسلحة بيضاء، ومبالغ مالية وهواتف نقالة متحصلة من عمليات السرقة التي ارتكبوها؛ في وقت استطاع فيه عدد من الضحايا التعرف على المشتبه فيهم.



وقد تم إخضاع اثنين من المشتبه فيهم لتدابير الحراسة النظرية، بينما تم الاحتفاظ باثنين آخرين تحت المراقبة المحروسة، وذلك رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.