عاجل.. انتحار يهز حي البرنوصي بالبيضاء ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن إقامة النعيم بحي البرنوصي بالبيضاء، اهتزت قبل قليل من ليلة يومه الأربعاء، على وقع انتحار شخص شنقا، لأسباب تبقى إلى حدود كتابة هذه الأسطر مجهولة.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" أن إقامة النعيم بحي البرنوصي بالبيضاء، اهتزت قبل قليل من ليلة يومه الأربعاء، على وقع انتحار شخص شنقا، لأسباب تبقى إلى حدود كتابة هذه الأسطر مجهولة.

وأكد مصدر "شوف تيفي" أن المصالح الأمينة وفور توصلها بإخبارية في الموضوع، انتقلت إلى عين المكان، حيث قامت بمعاينة جثمان الهالك ، وذلك للكشف عن الظروف والملابسات التي دفعت به إلى إنهاء حياته.

وأضاف المصدر ذاته أن سيارة تابعة للوقاية المدينة، نقلت جثمان الهالك إلى مستشفى المنصور لإخضاعها للتشريح الطبي بإشراف من النيابة العامة.





