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غريب.. شوفو شنو هي الصور اللي كيقلبو عليها المغاربة في محرك غوغل

بتاريــخ : 17 ماي 2017 / 21:09 غريب.. شوفو شنو هي الصور اللي كيقلبو عليها المغاربة في محرك غوغل | مجتمع
غريب.. شوفو شنو هي الصور اللي كيقلبو عليها المغاربة في محرك غوغل
المغاربة وكباقي شعوب العالم، يُعتبرون من أهم مستخدمي محرك البحث '' غوغل''، وقد أشارت المعطيات الجديدة بخصوص أكثر الصور التي بحثوا عنها عبر هذا المحرك، أن صور ''الحب''، كانت محط اهتمامهم، ما جعلها تتبوء

"شوف تيفي"

المغاربة وكباقي شعوب العالم، يُعتبرون من أهم مستخدمي محرك البحث " غوغل"، وقد أشارت المعطيات الجديدة بخصوص أكثر الصور التي بحثوا عنها عبر هذا المحرك، أن صور "الحب"، كانت محط اهتمامهم، ما جعلها تتبوء صدارة أكثر ما بحثوا عنه.

واحتل نجم فريق ريال مدريد كرستيانو رونالدو في ترتيب الصور التي بحث عنها المغاربة الرتبة الثانية، متقدما على غريمه "ميسي" لاعب برشلونة في الرتبة الثالثة، نظرا لوجود عدد كبير من عشاق الفريق الملكي والفريق الكاطلاني بالمغرب.

وتشير هذه المعطيات كذلك إلى أن من بين الصور التي بحثها عنها المغاربة تلك التي تخص فريقي ريال مدريد وفريق الرجاء البيضاوي، وصور العلامتين التجاريتين "أديداس" و "نايكي"، بالإضافة إلى الصور الجنسية.

ودائما في شمال إفريقيا، فإن أكثر الصور التي بحث عنها الجزائريون تلك الخاصة بـ "القنادر"، وصور البنات والحب والجنس، أما التونسيون فإلى جانب صور الحب، فقد بحثوا بشكل كبير عن صور تبادل القبل والسيارات والرضع، ونختم بالموريتانيين الذين استخدموا محرك "غوغل" للبحث على الصور الجنسية.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي رونالدو محرك البحث التونسيون الجزائريون

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