فاجعة .. نهاية مروعة ومأساوية لرحلة تلاميذ لشاطئ أكلو بتزنيت ﻿

اهتز شاطئ أكلو ضواحي مدينة تزينت، عشية يومه الأربعاء، على وقع فاجعة حقيقية، عقب غرق ثلاثة تلاميذ، تم إنقاذ اثنين منهما، بينما لفظت تلميذة أنفاسها الأخيرة بالرغم من إخراجها من مياه البحر.

"شوف تيفي"

اهتز شاطئ أكلو ضواحي مدينة تزينت، عشية يومه الأربعاء، على وقع فاجعة حقيقية، عقب غرق ثلاثة تلاميذ، تم إنقاذ اثنين منهما، بينما لفظت تلميذة أنفاسها الأخيرة بالرغم من إخراجها من مياه البحر.

وحسب مصادر محلية فإن مصاطفين بالشاطئ المذكور، تدخلوا فور وقوفهم على غرق ثلاث تلاميذ ، حيث تم انتشالهم، وإبلاغ مصالح الوقاية المدنية التي حلت بعين المكان، ليتم نقل التلاميذ المذكورين على وجه السرعة إلى المستشفى الإقليمي تزنيت.

وأضافت المصادر ذاتها أن الفتاة الهالكة البالغة من العمر قيد حياتها 18 سنة، لفظت أنفاسها الأخيرة مباشرة بعد وصولها إلى مستعجلات المركز الاستشفائي الإقليمي بتيزنيت، بينما تلقى التلميذان الآخران الإسعافات اللازمة.