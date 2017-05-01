 بن كيران ..توحشت بلادي بزاف منين كنت فالعمرة..وتابعت كل الأحداث عن المغرب ﻿
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بن كيران ..توحشت بلادي بزاف منين كنت فالعمرة..وتابعت كل الأحداث عن المغرب

بتاريــخ : 17 ماي 2017 / 20:43 بن كيران ..توحشت بلادي بزاف منين كنت فالعمرة..وتابعت كل الأحداث عن المغرب | بوليتيك
بن كيران ..توحشت بلادي بزاف منين كنت فالعمرة..وتابعت كل الأحداث عن المغرب
إعترف عبد الإله بن كيران في تصريح لوسائل الإعلام أنه كان متتبعا للأحدات التي كانت تجري في المغرب، وهو مايؤكد بأن إجتماع الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية الأخير كان بترخيص من بن كيران.

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إعترف عبد الإله بن كيران في تصريح لوسائل الإعلام أنه كان متتبعا للأحدات التي كانت تجري في المغرب، وهو مايؤكد بأن إجتماع الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية الأخير كان بترخيص من بن كيران.

ويأتي تصريح رئيس الحكومة السابق، مباشرة بعد عودته إلى المغرب صبيحة اليوم الأربعاء في رحلة خارجية قادته للملكة العربية السعودية لقضاء العمرة وزيارة أحفاذه بالعاصمة الرياض، حيث أكد بن كيران بأنه لم يكن بعيدا عما يجري من أحداث في المغرب رغم تواجده بالمملكة العربية، مصرحا بأنه شعر "بوحشة لوطنه ومنزله وأهله"

وجاء إعتراف بن كيران، ليفند إنتقادات قياديين بحزب العدالة والتنمية، الذين يبررون تفاقم الأزمة الداخلية والتنظيمية لحزب العدالة والتنمية، بسبب غياب الأمين العام عبد الإله بن كيران في حين أن النداء الأخير للأمانة العامة جاء بترخيص منه.

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