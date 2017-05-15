 الحرب الكلامية متواصلة: منى الصابر تهاجم دنيا باطمة زوجة طليقها البحريني الترك..وها شنو قالت ﻿
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الحرب الكلامية متواصلة: منى الصابر تهاجم دنيا باطمة زوجة طليقها البحريني الترك..وها شنو قالت | ثقافة و فنون

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الحرب الكلامية متواصلة: منى الصابر تهاجم دنيا باطمة زوجة طليقها البحريني الترك..وها شنو قالت

بتاريــخ : 17 ماي 2017 / 20:06 الحرب الكلامية متواصلة: منى الصابر تهاجم دنيا باطمة زوجة طليقها البحريني الترك..وها شنو قالت | ثقافة و فنون
الحرب الكلامية متواصلة: منى الصابر تهاجم دنيا باطمة زوجة طليقها البحريني الترك..وها شنو قالت
ما تزال الحرب الكلامية بين دينا باطمة وطليقة زوجها منى الصابر متواصلة، حيث نشرت هذه الأخيرة مقطع فيديو وتدوينة، عبارة عن رسالة مشفرة موجهة للفنانة المغربية.

"شوف تيفي"

ما تزال الحرب الكلامية بين دينا باطمة وطليقة زوجها منى الصابر متواصلة، حيث نشرت هذه الأخيرة مقطع فيديو وتدوينة، عبارة عن رسالة مشفرة موجهة للفنانة المغربية.

وكتبت منى الصابر إلى جانب الفيديو الذي عايدت فيه ابنتها حلا الترك "كل عام وأنتو الحب أمي الغاليه المحترمه وبنتي الراقية وانشالله بشوفكم دايماً مبسوطين ومع بعض والله لايحرمكم من بعض ولا يحرمك من عزوتك أبوكي وأمك وإخوانك وجدتك وجدك وعمك وعمتك الله يجمعكم علمحبه علطول والله يلم شملنا ويبعد عنا كل واحد كان سبب في تشتت هي العائله".

واعتبر النشطاء هذه التدوينة ردا قاسيا من منى الصابر على دنيا باطمة التي كتبت قبل يومين على حسابها بالاسنتغرام في معايدتها لحلا الترك بمناسبة عيد ميلادها "كل عام وانت بألف خير حلاوي عقبال مليون سنه ان شاء الله وعيد ميلاد سعيد وهديتك تستناكي في بيت العز والرفاهية والدلال يلي هو طبعا بيت محمد الترك وانا زوجته واولاده مووووواح..الله يجمعكم من جديد ويعوضكم خير انت واخوانك بدل لي انتو فيه اصبحتم محطة مساومة ورهينه لقضاء مصالح البعض على حسابكم وكل واحد منكم متشتت فبيت غير عن الثاني بعدما كنتم في عز ودلال وتحت سقف واحد الله يكون في عونكم ولا حول ولا قوة الا بالله".

تجدر الإشارة إلى أن محكمة بالبحرين، حكمت أخيرا بحضانة منى الصابر لأبنائها، وهو ما كان بمثابة صفعة للمغربية دنيا باطمة وزوجها محمد الترك.

 

‫شوف تيفي

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المغرب الحرب الكلامية منى الصابر الفيديو دنيا باطمة الانستغرام

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