عاجل.. الملك محمد السادس يتوجه لهذا المكان بعد وصوله لمدينة فاس ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن الملك محمد السادس، توجه مباشرة بعد وصوله لمدينة فاس، يومه الأربعاء، لضيعته المتواجدة بمنطقة الضويات على مستوى طريق عين الله.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن الملك محمد السادس، توجه مباشرة بعد وصوله لمدينة فاس، يومه الأربعاء، لضيعته المتواجدة بمنطقة الضويات على مستوى طريق عين الله.

وأكد المصدر ذاته أن الملك محمد السادس، توجه من مطار فاس سايس للضيعة بسيارته الخاصة وبدون بروتوكول، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه من المنتظر أن يدشن الملك مجموعة من المشاريع التنموية بالعاصمة العلمية.