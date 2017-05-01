هام للمغاربة: ثلاثة أرقام للتبليغ عن الابتزاز الجنسي ﻿

بعد فضيحة الجنس مقابل النقط وضعت ''ترانسبارينسي'' المغرب ثلاثة أرقام اقتصادية للتبليغ عن الابتزاز الجنسي ،حيث قال علي صادق منسق مشروع ''وقع و آثار الفساد الإداري على المرأة'' في تصريح ليومية المساء

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بعد فضيحة الجنس مقابل النقط وضعت "ترانسبارينسي" المغرب ثلاثة أرقام اقتصادية للتبليغ عن الابتزاز الجنسي ،حيث قال علي صادق منسق مشروع "وقع و آثار الفساد الإداري على المرأة" في تصريح ليومية المساء ،إنه قد تم وضع ثلاثة أرقام اقتصادية خاصة بمدن الدار البيضاء و الرباط و المدن المجاورة لها و رقم آخر خاص بمركز الدعم لفاس و الرقم الآخر بالناظور.

و أشار إلى أن هذه الأرقام و المشروع يهدفان بالأساس إلى تعزيز خطاب مكافحة الفساد عبر مكافحة الابتزاز الجنسي، كما يهدفان أيضا إلى تكسير حاجز الصمت و تشجيع النساء على التبليغ و توفير الحماية لهن، خصوصا أنه لا إحصائيات أو معطيات حول ظاهرة الابتزاز الجنسي بالمغرب.

و جاءت هذه الأرقام حسب ما أوردته اليومية بإدراج الابتزاز الجنسي باعتباره رشوة تدخل في إطار الفساد الإداري و المالي لكون هطا الفساد يتخذ مجموعة من الأشكال يدخل ضمنها الابتزاز الجنسي.