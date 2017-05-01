وزير الثقافة والاتصال يطالب بالمساهمة في الالتزام الأخلاقي بالإعلام والاتصال ﻿

أكد محمد الأعرج خلال مشاركته في اليوم الدراسي '' أخلاقيات الاتصال والإعلام بالمغرب''، يومه الأربعاء، بالرباط، أن استحضار واقع الإعلام، يساهم في الإحساس بأهمية الالتزام الأخلاقي للإعلام

"شوف تيفي"

أكد محمد الأعرج خلال مشاركته في اليوم الدراسي " أخلاقيات الاتصال والإعلام بالمغرب"، يومه الأربعاء، بالرباط، أن استحضار واقع الإعلام، يساهم في الإحساس بأهمية الالتزام الأخلاقي للإعلام، رغم اختلاف التوجهات الفلسفية واختلاف طبيعة المؤسسات، وهذا ما يُستشف حسب الوزير ، من المواثيق الأخلاقية للمهن الإعلامية ومواثيق النقابات الصحفية، التي تركز على أسس عميقة من المسؤوليات كالمصداقية، والنزاهة، وحماية الحقوق و الحريات الأساسية للصحافيين، واحترام آراء الآخرين، واحترام خصوصية الأفراد، وأيضا احترام مبدأ المساواة.

وقال الوزير إن البنية الإعلامية والتواصلية الجديدة والمتسمة بتنامي العمل الصحفي وتطوره، ووفرة المعلومات وتعدد الفرص التواصلية التي تتيحها التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وتناسل المضامين الإعلامية من خلال أشكال تعبيرية بمستويات متفاوتة بالإضافة إلى المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وكذا التقنية المتسارعة، التي تمس الصحافة والإعلام، تؤدي إلى نشوء وعي مطرد لدى الذات المهنية بأهمية قضايا أخلاقيات المهنة، مشيرا إلى أن آداب المهنة وقيمها كتعبير جماعي عن حس المسؤولية،غاية تسمو بالمهنة وتجلب المصداقية ورضى الجمهور، كما تحمي استقلاليتها، وتعزز مناعتها وتحصينها من كل سوء استخدام.

وعلى ضوء ما سبق، يضيف الوزير، ترتسم أمامنا أسئلة تفرض ذاتها ومن بينها "ما هي آثار التحولات التقنية والرقمية على الممارسة المهنية؟كيف يمكن لوسائل الإعلام أن تستفيد من التقنيات والمستجدات التكنولوجية دونما التفريط في القيم والقواعد التي تحدد شروط اشتغالها؟ أي نموذج للأخلاقيات نريده ونصبو إليه؟ ما هي المعايير والشروط التي تضمن المهنية الرفيعة وتحقق التوازن بين الحرية والمسؤولية؟ ثم ما هي الرهانات والتحديات المهنية والأخلاقية الجديدة؟".

واعتبر الوزير اليوم الدراسي فرصة سانحة لتبادل الأفكار و الآراء والتجارب، مشددا على يقينيه أن المقاصد النبيلة، التي جندت هذه الصفوة من الأساتذة و المهنيين لقادرة على تعبئة الطاقات لبلوغ ما تصبو إليه مبادرة كرسي العربي المساري، معربا عن التزام وزارة الثقافة والاتصال بالعمل من أجل إرساء تعاون فعال و بناء مع الجسم الصحفي وكل الفاعلين في القطاع لكسب رهانات المرحلة، و المتمثلة في تعميق الإصلاحات تماشيا مع الإرادة السياسية الجماعية الهادفة إلى مواصلة التنزيل الديموقراطي و التشاركي لدستور 2011، بما يمكٌن من التأسيس لإعلام مهني و مسؤول و تنافسي قائم على معايير الجودة و التعددية و تكافئ الفرص و الاستقلالية التحريرية و المبادرة المبدعة... إعلام قائم كذلك على تعزيز ضمانات حرية الإعلام و الصحافة وتكريس قواعد الحرية والتعددية والتنوع، و ضمان حرية الرأي و التعبير و التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة، وضمان الحق في الحصول على المعلومة والالتزام بأخلاقيات المهنة كما هو متعارف عليه عالميا.

واستغل محمد الأعرج الفرصة ليؤكد على أن رهانات المرحلة المقبلة في قطاعي الصحافة والإعلام، تتمثل أساسا في تعميق الإصلاحات الهيكلية وتنزيل مضامين القوانين، التي تمت المصادقة عليها والعمل على تحديث الترسانة القانونية المؤطرة لمختلف مجالات قطاع الاتصال، وتمكين مختلف المهن من التأهيل الضروري لكسب رهان التنافسية وتكريس إشعاع المضمون السمعي البصري الوطني وتثمين الإنتاج الوطني وتقوية إشعاع السينما المغربية وتقوية النموذج الاقتصادي للمقاولة الصحفية الوطنية، مع إعطاء حيز أكبر لإخراج المجلس الوطني للصحافة، الذي يعتبر رافعة أساسية في مواكبة تأهيل القطاع من خلال المتابعة و الرصد و الوساطة عن طريق إعمال آليات التنظيم الذاتي للمهنة، كما هو متعارف عليه دوليا، ولهذا لابد من التذكير بالتوجهات الاستراتيجية لقطاع الاتصال، التي ترتكز بالنسبة للمرحلة المقبلة على العمل على تطوير قطاع الصحافة الورقية و الإلكترونية وصيانة استقلاليته و تعدديته و دعم مقاولاته و تحديث منظومته القانونية، وتنزيل مضامين مدونة الصحافة والنشر و لا سيما الخاصة بإحداث المجلس الوطني للصحافة، والعمل على الرفع من جودة وحكامة قطاع السمعي البصري و تعزيز تنافسيته و تثمين استقلاليته و تأهيله لكسب رهان التحرير، والارتقاء بالصناعة السينمائية، وتنمية الإنتاج الوطني كما وكيفا، مع توسيع ترويجه الداخلي وإشعاعه الخارجي مع تنظيم القطاع وعقلنة تدبيره، وتحديث الإطار القانوني والمؤسساتي لوكالة المغرب العربي للأنباء والرفع من أدائها وتنافسيتها وتوسيع انتشارها الخارجي، وتنمية حقوق المؤلفين والحقوق المجاورة ومحاربة القرصنة وتطوير مؤسسات، وحماية حقوق المؤلف، ثم تنويع وتأهيل مؤسسات التكوين والتكوين المستمر في القطاع، بالإضافة إلى تحديث الإدارة والرفع من مردودية ونجاعة الخدمات وتفعيل دور المديريات الجهوية وإرساء آليات الحكامة في التدبير والتتبع لكافة المؤسسات والشراكات والاتفاقيات.