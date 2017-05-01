لا يصدق وبالفيديو..شوفو المخلوق الغريب كيفاش تولد والذي صدم الجميع ﻿

"شوف تيفي"
نشر موقع صحيفية "الدايلي ميل" البريطانية، مقطع فيديو مثير وصادم، يظهر حيوانا غريبا بعين واحدة في منتصف رأسه، وقد تم وصفه بـ "المسخ" نظرا لشكله الغريب والمرعب.
وأوضحت الصحيفة البريطانية أن ولاية آسام الهندية، شهدت في العاشر من شهر ماي الجاري ولادة حيوان الماعز، وقد أثار جدلًا واسعًا بالولاية نظرا لحالته النادرة، حيث ركز الجميع على عينه الوحيدة التي تتوسط جبهته.
وأكدت "الدايلي ميل" أن بعض البيطريين وفي تشخيصهم لحالة هذا الحيوان، أشاروا إلى أنه مصاب بما يسمى بسايكلوبيا، والتي تصيب الجنين خلال مراحل تطوره في رحم أمه.
Indian villagers flock to worship 'miracle' cyclops goat https://t.co/spD0zqs5cb pic.twitter.com/Wz2XpJWdxc— Daily Mail Online (@MailOnline) 17 mai 2017
كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.