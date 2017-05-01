لا يصدق وبالفيديو..شوفو المخلوق الغريب كيفاش تولد والذي صدم الجميع ﻿

نشر موقع صحيفية ''الدايلي ميل'' البريطانية، مقطع فيديو مثير وصادم، يظهر حيوانا غريبا بعين واحدة في منتصف رأسه، وقد تم وصفه بـ ''المسخ'' نظرا لشكله الغريب والمرعب.

"شوف تيفي"

نشر موقع صحيفية "الدايلي ميل" البريطانية، مقطع فيديو مثير وصادم، يظهر حيوانا غريبا بعين واحدة في منتصف رأسه، وقد تم وصفه بـ "المسخ" نظرا لشكله الغريب والمرعب.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن ولاية آسام الهندية، شهدت في العاشر من شهر ماي الجاري ولادة حيوان الماعز، وقد أثار جدلًا واسعًا بالولاية نظرا لحالته النادرة، حيث ركز الجميع على عينه الوحيدة التي تتوسط جبهته.

وأكدت "الدايلي ميل" أن بعض البيطريين وفي تشخيصهم لحالة هذا الحيوان، أشاروا إلى أنه مصاب بما يسمى بسايكلوبيا، والتي تصيب الجنين خلال مراحل تطوره في رحم أمه.