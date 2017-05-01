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هذا هو جديد المباراة الخاصة بالشعار الجديد لجهة الدار البيضاء سطات | بوليتيك

هذا هو جديد المباراة الخاصة بالشعار الجديد لجهة الدار البيضاء سطات

وحدة الوطن خط أحمر

هذا هو جديد المباراة الخاصة بالشعار الجديد لجهة الدار البيضاء سطات

بتاريــخ : 17 ماي 2017 / 19:29 هذا هو جديد المباراة الخاصة بالشعار الجديد لجهة الدار البيضاء سطات | بوليتيك
هذا هو جديد المباراة الخاصة بالشعار الجديد لجهة الدار البيضاء سطات
تقدم إلى المباراة الخاصة بالشعار الجديد لجهة الدار البيضاء سطات، في ظرف أسبوع واحد، حوالي 1480 شخصا، وتم تقديم 243 مقترح سيتم النظر فيها من طرف اللجنة المشرفة عن هذه المباراة.

"شوف تيفي"

تقدم إلى المباراة الخاصة بالشعار الجديد لجهة الدار البيضاء سطات، في ظرف أسبوع واحد، حوالي 1480 شخصا، وتم تقديم 243 مقترح سيتم النظر فيها من طرف اللجنة المشرفة عن هذه المباراة.

وأثار إطلاق مسابقة لتصميم شعار الدار البيضاء-سطات، حماسة المواهب المغربية، التي قررت المشاركة مبكرا بالرغم من أن الوقت المعلن لنهاية إرسال المقترحات هو 29 ماي 2017.

وكانت جهة الدار البيضاء سطات، قد أكدت تنظيمها لمباراة لابتكار شعار هويتها ابتداء من الثلاثاء 9 ماي الجاري، حيث سيتم الإعلان عن الاختيارات الأولى، وإصدار الدعوة للتصويت ابتداء من يوم الخميس فاتح يونيو إلى غاية السابع من نفس الشهر، حيث سيتم اختيار الشعار الفائز من بين الثلاثة التي احتلت الرتب الأولى تبعا لتصويت المواطنين.

وأوضحت الجهة أيضا أن هذه المباراة ستكون مفتوحة في وجه الأشخاص الذاتيين الذين تتراوح أعمارهم 18 فما فوق، عند تاريخ إغلاق المباراة، والمتوفرين على وسلية تمكنهم من ولوج الانترنيت وعلى عنوان إلكتروني صالح، باستثناء العاملين في الشركة المنظمة وأفراد أسرهم، وكذا كل الأشخاص الذين شاركوا في إعداد هذه المباراة، وايضا يستثنى جميع أعضاء لجنة التحكيم وأسرهم.

وعلى الراغبين في المشاركة، فإن هذه المباراة يمكن المشاركة فيها على خمس مراحل، بداية بالتسجيل عبر المنصة وإرسال الاقتراحات، ثم مرحلة ما قبل الاختبار من قبل لجنة التحكيم من خلال خمس أو عشر مقترحات، قبل أن يتم دعوة المواطنين للتصويت على موقع المباراة، ليتم بذلك اختبار ثلاثة مقترحات تصدرت التصويت، وأخيرا الاختيار النهائي للشعار الفائز من طرف الجهة.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الشعار الهوية جهة الدار البيضاء سطات المباراة الفايسبوك المباراة لجنة التحكيم

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