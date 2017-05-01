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بن كيران ''لشوف تيفي''..''جدال قوي دار بيني و بين زوجتي نبيلة في العمرة'' وإعتزالي السياسة سابق لأوانه

بتاريــخ : 17 ماي 2017 / 19:26 بن كيران لشوف تيفي..جدال قوي دار بيني و بين زوجتي نبيلة في العمرة وإعتزالي السياسة سابق لأوانه | بوليتيك
بن كيران ''لشوف تيفي''..''جدال قوي دار بيني و بين زوجتي نبيلة في العمرة'' وإعتزالي السياسة سابق لأوانه
رد عبد الإله بن كيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عن سؤال ''لشوف تيفي'' حول إعتزاله السياسة بعد إعفائه من رئاسة الحكومة مباشرة بعد عودته من الديار المقدسة، بالقول'' هذا كلام سابق لأوانه وأنا

شوف تيفي

رد عبد الإله بن كيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عن سؤال "لشوف تيفي" حول إعتزاله السياسة بعد إعفائه من رئاسة الحكومة مباشرة بعد عودته من الديار المقدسة، بالقول" هذا كلام سابق لأوانه وأنا الآن أتأمل الأمور".

وتابع بن كيران حديثه على نفس السؤال المذكور، بأنه كان يدخل في جدال مرات عدة مع زوجته "نبيلة" حول نفس الموضوع مؤكدا بأن اعتزاله السياسة سابق لأوانه، معيدا نفس الكلمات التي قالها في تجمع لشبيبة حزبه في أول خروج إعلامي له بعيد إعفائه.

وأضاف عبد الإله بن كيران، أنه إختار الديار المقدسة لقضاء العمرة والراحة، مؤكدا أن الديار المقدسة لها جو خاص، لتواجد الكعبة المشرفة، والمسجد الحرام، وشعوب متعددة "يصعب ظهور العرب بينها".

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