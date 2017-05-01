 لا تستغربوا.. ''الزفزافي'' على شاكلة ''القذافي'' مع احترامي للفارق ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بن كيران بعد عودته من العمرة ..المكان الوحيد الذي أشعر فيه بالراحة هو بيت الله الحرام | بوليتيك

بن كيران بعد عودته من العمرة ..المكان الوحيد الذي أشعر فيه بالراحة هو ''بيت الله الحرام''

بعد انقطاع مفاجئ..الواتساب يعود من جديد وسط تذمر المغاربة | نت 2.0

بعد انقطاع مفاجئ..الواتساب يعود من جديد وسط تذمر المغاربة

بالفيديو..موقف محرج على الهواء في برنامج للا لعروسة‎ | بووز

بالفيديو..موقف محرج على الهواء في برنامج للا لعروسة‎

انفراد..هذا ما وقع مع لورا بريول التي تتهم سعد المجرد بتعنيفها ومحاولة اغتصابها بمحكمة نيس بعد العثور على الحشيش في سيارتها | ثقافة و فنون

انفراد..هذا ما وقع مع ''لورا بريول'' التي تتهم سعد المجرد بتعنيفها ومحاولة اغتصابها بمحكمة نيس بعد

عاجل: عاوتاني.. الواتساب واقف فالعالم كامل و حتى فالمغرب | نت 2.0

عاجل: عاوتاني.. الواتساب واقف فالعالم كامل و حتى فالمغرب

عاجل: الملك يصل في هذه اللحظات إلى مدينة فاس | بوليتيك

عاجل: الملك يصل في هذه اللحظات إلى مدينة فاس

انفراد..ها علاش مجاتش مريم سعيد لمهرجان موازين ككل سنة | ثقافة و فنون

انفراد..ها علاش مجاتش مريم سعيد لمهرجان موازين ككل سنة

عاجل.. انفجار قنينة غاز يهز مدينة سطات | حوادث و حقوق

عاجل.. انفجار قنينة غاز يهز مدينة سطات

تنظيم وقفة احتجاجية بآسفي رافضة لإطلاق سراح بنت الفشوش المتورطة في مقتل شاب بعاصمة عبدة | مجتمع

تنظيم وقفة احتجاجية بآسفي رافضة لإطلاق سراح بنت الفشوش المتورطة في مقتل شاب بعاصمة عبدة

وحدة الوطن خط أحمر

لا تستغربوا.. ''الزفزافي'' على شاكلة ''القذافي'' مع احترامي للفارق

بتاريــخ : 17 ماي 2017 / 19:11 لا تستغربوا.. الزفزافي على شاكلة القذافي مع احترامي للفارق | بوليتيك
لا تستغربوا.. ''الزفزافي'' على شاكلة ''القذافي'' مع احترامي للفارق
من يتابع الخطابات المستسهلة للزعيم ''الصنديد'' المسمى على قيد حراكه ''الزفزافي'' أكيد سيصاب بالجنون أو هستيرية الضحك.. ''فالزعيم'' الذي سقط سهوا على ما يسميه بالحراك لا يكاد ينهي من خطبة حتى يبدأ أخرى، في

شوف تيفي

من يتابع الخطابات المستسهلة للزعيم "الصنديد" المسمى على قيد حراكه "الزفزافي" أكيد سيصاب بالجنون أو هستيرية الضحك.. "فالزعيم" الذي سقط سهوا على ما يسميه بالحراك لا يكاد ينهي من خطبة حتى يبدأ أخرى، في كل الأمكنة و الأرصفة و حتى المراحيض.. و الغرابة و الطرافة أو ما شئتم من المسميات المضحكات المبكيات أنه يردد نفس الشعارات و المطالب، المستحيلة منها أو الواقعية "زنكة زنكة .. دار دار.." لا يمل ولا يكل في الصباح أو الليل بعد الجماع أو قبل القصارة .. المهم أنه يتماهى مع كلماته التي يحفظها ظهرا عن قلب أو "حفظوها ليه" بحال بحال، يجمع حوله بعض القاصرين أو المقصرين معاه يرغد و يزبد ويقسم بأغلظ الإيمان أنه لن يستسلم حتى يعود الاستعمار الإسباني للريف لأنه كان أرحم من الاستعمار العروبي "سبحان الله".. يحرض يهدد و يتوعد أنه لن يعود إلى منزله حتى تتحقق مطالب الريفيين عاجلا و ليس آجلا.. آشنوهي هاد المطالب؟ مستشفيات، مدارس، بنيات تحتية، إخراج المنطقة من التهميش وو... في مظهرها تبدو المطالب طبيعية و منطقية، وما يعتمل في الريف و بالحسيمة بالضبط أكبر بكثير مما يطالب به "قذافي زمانه" لكن في عمقها توجد نوايا أخرى وما يتلفظ به هو الحقيقة.. فمن يقول الاستعمار الأجنبي أرحم من الاستعمار العروبي أو من يروج لمصطلحات أكبر من مستواه الفكري المتواضع مثل العسكرة والدرك الحربي وو.. أكيد يحمل في جيبه أجندات ربما لا يستوعبها أو انه أصبح "عبدا مأموراً" ينفذ أوامر الممولين من أموال مخدرات الخارج أو بعض الأعداء المتربصين بمملكتنا، دون أن يعرف الهدف المسخر من أجله.

قذافي زمانه ربما عجبته لعبة الحماس الجماهيري المصطنع و انخرط بشكل هستيري في سلسلة خطابات جوفاء بين "خطاب و خطاب.. يفاجؤنا بخطاب" حتى أصيب بتضخم الأنا و أصبح يتوهم نفسه "خطابي" جيله أو يقلد بعض الزعماء في دكتاتورية شبيهه بِمَا كان يفعل الراحل القذافي.. غير زعيم ليبيا السابق كان يحيط به حارساته و هذا يحيط به بعد "قصاير الليل"...

نتوقف هنا تجنبا للفضح الآن و لنا عودة للموضوع بعدما ينتهي مرة أخرى من خطاب الليلة لما يرغد ويزبد ويتوعد و يهدد ويقسم بأغلظ الإيمان أنه لن يتراجع حتى تبدأ القصارة... بصحتك السهرة

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

الزفزافي شوف تيفي القذافي الريف احتجاجات الحراك الشعبي الفكر المتواضع المغرب

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

بن كيران بعد عودته من العمرة ..المكان الوحيد الذي أشعر فيه بالراحة هو بيت الله الحرام | بوليتيك

بن كيران بعد عودته من العمرة ..المكان الوحيد الذي أشعر فيه بالراحة هو ''بيت الله الحرام''

عاجل: الملك يصل في هذه اللحظات إلى مدينة فاس | بوليتيك

عاجل: الملك يصل في هذه اللحظات إلى مدينة فاس

عاجل..الذبيحة أمام منزل بنكيران في الرباط..وها شنو واقع | بوليتيك

عاجل..''الذبيحة'' أمام منزل بنكيران في الرباط..وها شنو واقع

عاجل: وزير مغربي في تشكيلة الحكومة الفرنسية الجديدة لمانويل ماكرون | بوليتيك

عاجل: وزير مغربي في تشكيلة الحكومة الفرنسية الجديدة لمانويل ماكرون

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

مراقبون دوليون :انسحاب المتهمين من محاكمة اكديم ايزيك | بــووز
منذ 53 دقيقة

مراقبون دوليون :انسحاب المتهمين من محاكمة اكديم ايزيك

خطير.. هذا هو الفيديو الذي فضحالزفزافي شوفو آشنو قال... | قنوات أخرى

خطير.. هذا هو الفيديو الذي فضح''الزفزافي'' شوفو آشنو قال...

المنياري :شوف تيفي قناة ناجحة بامتياز | خارج البلاطو

المنياري :شوف تيفي قناة ناجحة بامتياز

بالفيديو.. تلاوة قرآنية خاشعة لشرطي مغربي | قنوات أخرى

بالفيديو.. تلاوة قرآنية خاشعة لشرطي مغربي

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

لا تستغربوا.. الزفزافي على شاكلة القذافي مع احترامي للفارق | بوليتيك
منذ 1 دقيقة

لا تستغربوا.. ''الزفزافي'' على شاكلة ''القذافي'' مع احترامي للفارق

بن كيران بعد عودته من العمرة ..المكان الوحيد الذي أشعر فيه بالراحة هو بيت الله الحرام | بوليتيك

بن كيران بعد عودته من العمرة ..المكان الوحيد الذي أشعر فيه بالراحة هو ''بيت الله الحرام''

بعد انقطاع مفاجئ..الواتساب يعود من جديد وسط تذمر المغاربة | نت 2.0

بعد انقطاع مفاجئ..الواتساب يعود من جديد وسط تذمر المغاربة

بالفيديو..موقف محرج على الهواء في برنامج للا لعروسة‎ | بووز

بالفيديو..موقف محرج على الهواء في برنامج للا لعروسة‎

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.