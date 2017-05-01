لا تستغربوا.. ''الزفزافي'' على شاكلة ''القذافي'' مع احترامي للفارق ﻿

من يتابع الخطابات المستسهلة للزعيم ''الصنديد'' المسمى على قيد حراكه ''الزفزافي'' أكيد سيصاب بالجنون أو هستيرية الضحك.. ''فالزعيم'' الذي سقط سهوا على ما يسميه بالحراك لا يكاد ينهي من خطبة حتى يبدأ أخرى، في

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من يتابع الخطابات المستسهلة للزعيم "الصنديد" المسمى على قيد حراكه "الزفزافي" أكيد سيصاب بالجنون أو هستيرية الضحك.. "فالزعيم" الذي سقط سهوا على ما يسميه بالحراك لا يكاد ينهي من خطبة حتى يبدأ أخرى، في كل الأمكنة و الأرصفة و حتى المراحيض.. و الغرابة و الطرافة أو ما شئتم من المسميات المضحكات المبكيات أنه يردد نفس الشعارات و المطالب، المستحيلة منها أو الواقعية "زنكة زنكة .. دار دار.." لا يمل ولا يكل في الصباح أو الليل بعد الجماع أو قبل القصارة .. المهم أنه يتماهى مع كلماته التي يحفظها ظهرا عن قلب أو "حفظوها ليه" بحال بحال، يجمع حوله بعض القاصرين أو المقصرين معاه يرغد و يزبد ويقسم بأغلظ الإيمان أنه لن يستسلم حتى يعود الاستعمار الإسباني للريف لأنه كان أرحم من الاستعمار العروبي "سبحان الله".. يحرض يهدد و يتوعد أنه لن يعود إلى منزله حتى تتحقق مطالب الريفيين عاجلا و ليس آجلا.. آشنوهي هاد المطالب؟ مستشفيات، مدارس، بنيات تحتية، إخراج المنطقة من التهميش وو... في مظهرها تبدو المطالب طبيعية و منطقية، وما يعتمل في الريف و بالحسيمة بالضبط أكبر بكثير مما يطالب به "قذافي زمانه" لكن في عمقها توجد نوايا أخرى وما يتلفظ به هو الحقيقة.. فمن يقول الاستعمار الأجنبي أرحم من الاستعمار العروبي أو من يروج لمصطلحات أكبر من مستواه الفكري المتواضع مثل العسكرة والدرك الحربي وو.. أكيد يحمل في جيبه أجندات ربما لا يستوعبها أو انه أصبح "عبدا مأموراً" ينفذ أوامر الممولين من أموال مخدرات الخارج أو بعض الأعداء المتربصين بمملكتنا، دون أن يعرف الهدف المسخر من أجله.

قذافي زمانه ربما عجبته لعبة الحماس الجماهيري المصطنع و انخرط بشكل هستيري في سلسلة خطابات جوفاء بين "خطاب و خطاب.. يفاجؤنا بخطاب" حتى أصيب بتضخم الأنا و أصبح يتوهم نفسه "خطابي" جيله أو يقلد بعض الزعماء في دكتاتورية شبيهه بِمَا كان يفعل الراحل القذافي.. غير زعيم ليبيا السابق كان يحيط به حارساته و هذا يحيط به بعد "قصاير الليل"...

نتوقف هنا تجنبا للفضح الآن و لنا عودة للموضوع بعدما ينتهي مرة أخرى من خطاب الليلة لما يرغد ويزبد ويتوعد و يهدد ويقسم بأغلظ الإيمان أنه لن يتراجع حتى تبدأ القصارة... بصحتك السهرة