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بن كيران بعد عودته من العمرة ..المكان الوحيد الذي أشعر فيه بالراحة هو ''بيت الله الحرام''

بتاريــخ : 17 ماي 2017 / 19:08 بن كيران بعد عودته من العمرة ..المكان الوحيد الذي أشعر فيه بالراحة هو بيت الله الحرام | بوليتيك
بن كيران بعد عودته من العمرة ..المكان الوحيد الذي أشعر فيه بالراحة هو ''بيت الله الحرام''
في أول خروج إعلامي خص به ''شوف تيفي'' بعد عودته من الديار المقدسة، صرح عبد الإله بن كيران، أن المكان الوحيد الذي يشعر فيه بالراحة هو القرب من بيت الله الحرام، وجوار الكعبة المشرفة.

شوف تيفي

في أول خروج إعلامي خص به "شوف تيفي" بعد عودته من الديار المقدسة، صرح عبد الإله بن كيران، أن المكان الوحيد الذي يشعر فيه بالراحة هو القرب من بيت الله الحرام، وجوار الكعبة المشرفة.

وأضاف عبد الإله بن كيران، أنه إختار الديار المقدسة لقضاء العمرة والراحة، مؤكدا أن لها جو خاص، لتواجد الكعبة المشرفة، والمسجد الحرام، وشعوب متعددة من ألوان وأجناس "يصعب ظهور العرب بينها".

وصرح عبد الإله بن كيران "لشوف تيفي" من منزله الذي يشهد توافد المهنئين له بمناسبة عودته إلى المغرب من الديار السعودية التي قضى فيها العمرة، أنه لايتذكر عدد المرات التي إعتمر فيها لكنها "ليست بالكثيرة" مند قيامه بفريضة الحج سنة 1977.

‫شوف تيفي

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السعودية المغرب المهنئين المناسبة شوف تيفي

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