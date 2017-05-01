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بعد انقطاع مفاجئ..الواتساب يعود من جديد وسط تذمر المغاربة

بتاريــخ : 17 ماي 2017 / 19:02 بعد انقطاع مفاجئ..الواتساب يعود من جديد وسط تذمر المغاربة | نت 2.0
بعد انقطاع مفاجئ..الواتساب يعود من جديد وسط تذمر المغاربة
عاد تطبيق الواتساب للعمل بعد انقطاع مفاجئ لدى مستخدميه خصوصا منهم المغاربة الذين عبروا عن تذمرهم من تكرار انقطاع تطبيق المحادثات الأكثر شهر عبر العالم.

شوف تيفي:

عاد تطبيق الواتساب للعمل بعد انقطاع مفاجئ لدى مستخدميه خصوصا منهم المغاربة الذين عبروا عن تذمرهم من تكرار انقطاع تطبيق المحادثات الأكثر شهر عبر العالم.

 وكان التطبيق قد توقف عن العمل قبل قليل ، وقد أدى هذا العطل المفاجئ إلى توقف التحديث والاتصال بالتطبيق، ولم يوضح متحدث الواتساب: سبب الانقطاع المفاجئ حتى اللحظة.

و قام عدد من مستعملي الواتساب بالخروج وإعادة الدخول الى شبكة الأنترنيت ظنا منهم أن الأمر يتعلق بالربط بهذه الشبكة لكنهم تأكدوا بأن المشكل يتعلق بالتطبيق في حد ذاته .

 

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