 انفراد..هذا ما وقع مع ''لورا بريول'' التي تتهم سعد المجرد بتعنيفها ومحاولة اغتصابها بمحكمة نيس بعد العثور على الحشيش في سيارتها ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

انفراد..هذا ما وقع مع لورا بريول التي تتهم سعد المجرد بتعنيفها ومحاولة اغتصابها بمحكمة نيس بعد العثور على الحشيش في سيارتها | ثقافة و فنون

انفراد..هذا ما وقع مع ''لورا بريول'' التي تتهم سعد المجرد بتعنيفها ومحاولة اغتصابها بمحكمة نيس بعد

عاجل: عاوتاني.. الواتساب واقف فالعالم كامل و حتى فالمغرب | نت 2.0

عاجل: عاوتاني.. الواتساب واقف فالعالم كامل و حتى فالمغرب

عاجل: الملك يصل في هذه اللحظات إلى مدينة فاس | بوليتيك

عاجل: الملك يصل في هذه اللحظات إلى مدينة فاس

انفراد..ها علاش مجاتش مريم سعيد لمهرجان موازين ككل سنة | ثقافة و فنون

انفراد..ها علاش مجاتش مريم سعيد لمهرجان موازين ككل سنة

عاجل.. انفجار قنينة غاز يهز مدينة سطات | حوادث و حقوق

عاجل.. انفجار قنينة غاز يهز مدينة سطات

تنظيم وقفة احتجاجية بآسفي رافضة لإطلاق سراح بنت الفشوش المتورطة في مقتل شاب بعاصمة عبدة | مجتمع

تنظيم وقفة احتجاجية بآسفي رافضة لإطلاق سراح بنت الفشوش المتورطة في مقتل شاب بعاصمة عبدة

الديمقراطية.. حكومة ماكرون الجديدة تجمع كل الأطياف ونصفها نساء | دولي

الديمقراطية.. حكومة ماكرون الجديدة تجمع كل الأطياف ونصفها نساء

صادم وبالصور.. فتاة تنتحر تاركة رسالة مؤلة على الفايسبوك | حوادث و حقوق

صادم وبالصور.. فتاة تنتحر تاركة رسالة مؤلة على الفايسبوك

بعد توقفه..الواتساب في خطر بسبب هذا الفيروس..حضيو راسكم | نت 2.0

بعد توقفه..''الواتساب'' في خطر بسبب هذا الفيروس..حضيو راسكم

وحدة الوطن خط أحمر

انفراد..هذا ما وقع مع ''لورا بريول'' التي تتهم سعد المجرد بتعنيفها ومحاولة اغتصابها بمحكمة نيس بعد العثور على الحشيش في سيارتها

بتاريــخ : 17 ماي 2017 / 18:35 انفراد..هذا ما وقع مع لورا بريول التي تتهم سعد المجرد بتعنيفها ومحاولة اغتصابها بمحكمة نيس بعد العثور على الحشيش في سيارتها | ثقافة و فنون
انفراد..هذا ما وقع مع ''لورا بريول'' التي تتهم سعد المجرد بتعنيفها ومحاولة اغتصابها بمحكمة نيس بعد العثور على الحشيش في سيارتها
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن الفتاة الفرنسية ''لورا بريول'' التي تتهم الفنان المغربي سعد المجرد بتعنيفها ومحاولة اغتصابها، مثلت يومه الأربعاء، أما قاضي التحقيق بمحكمة مدينة نيس، حيث تم الاستماع

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن الفتاة الفرنسية "لورا بريول" التي تتهم الفنان المغربي سعد المجرد بتعنيفها ومحاولة اغتصابها، مثلت يومه الأربعاء، أما قاضي التحقيق بمحكمة مدينة نيس، حيث تم الاستماع لها بعد العثور على كمية مهمة من الحشيش معدة للترويج داخل سيارتها.

وأكد المصدر ذاته أن قاضي التحقيق، استمع للفتاة الفرنسية ولصديقها التونسي الذي ضُبطت بحوزته كمية الحشيش خلال قيادته سيارة "بريول" من مدينة نيس صوب باريس، حيث اعترف بأن صديقته قامت بمنحه السيارة لكنها لم تكن تعلم نهائيا طبيعة المواد التي سيقوم بنقلها.

وأضاف المصدر ذاته أن محامي "لورا بريول" عرض مجموعة من الصور التي تجمع موكلته بالتونسي، مؤكدا أن علاقتهما طبيعية جدا ولا يمكن إقحامها في قضية الاتجار بمواد مخدرة لأنه تم العثور عليها بسيارتها الخاصة.

وأشار ذات المصدر أن قاضي التحقيق، أحال الشاب التونسي إلى سجن فلوري، بينما طلب من بريول الحضور على جلسة التحقيق المقبلة.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي لورار بريول الفتاة الفرنسية قاضي التحقيق الشاب التونسي مدينة نيس

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

انفراد..ها علاش مجاتش مريم سعيد لمهرجان موازين ككل سنة | ثقافة و فنون

انفراد..ها علاش مجاتش مريم سعيد لمهرجان موازين ككل سنة

عاجــــل: سعيد شرف تتحدث عن حقيقة انفصالها عن زوجها+فيديو | ثقافة و فنون

عاجــــل: سعيد شرف تتحدث عن حقيقة انفصالها عن زوجها+فيديو

انفراد:هذا هو شرط حاتم عمور للمشاركة في مهرجان موازين وها شحال عطاوه ديال الفلوس | ثقافة و فنون

انفراد:هذا هو شرط حاتم عمور للمشاركة في مهرجان موازين وها شحال عطاوه ديال الفلوس

عاجل..الفنانة المغربية هدى سعد تنجب مولودها الأول بمصحة خاصة بالبيضاء | ثقافة و فنون

عاجل..الفنانة المغربية هدى سعد تنجب مولودها الأول بمصحة خاصة بالبيضاء

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

مراقبون دوليون :انسحاب المتهمين من محاكمة اكديم ايزيك | بــووز
منذ 24 دقيقة

مراقبون دوليون :انسحاب المتهمين من محاكمة اكديم ايزيك

خطير.. هذا هو الفيديو الذي فضحالزفزافي شوفو آشنو قال... | قنوات أخرى

خطير.. هذا هو الفيديو الذي فضح''الزفزافي'' شوفو آشنو قال...

المنياري :شوف تيفي قناة ناجحة بامتياز | خارج البلاطو

المنياري :شوف تيفي قناة ناجحة بامتياز

بالفيديو.. تلاوة قرآنية خاشعة لشرطي مغربي | قنوات أخرى

بالفيديو.. تلاوة قرآنية خاشعة لشرطي مغربي

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

انفراد..هذا ما وقع مع لورا بريول التي تتهم سعد المجرد بتعنيفها ومحاولة اغتصابها بمحكمة نيس بعد العثور على الحشيش في سيارتها | ثقافة و فنون
منذ 9 دقائق

انفراد..هذا ما وقع مع ''لورا بريول'' التي تتهم سعد المجرد بتعنيفها ومحاولة اغتصابها بمحكمة نيس بعد

عاجل: عاوتاني.. الواتساب واقف فالعالم كامل و حتى فالمغرب | نت 2.0

عاجل: عاوتاني.. الواتساب واقف فالعالم كامل و حتى فالمغرب

عاجل: الملك يصل في هذه اللحظات إلى مدينة فاس | بوليتيك

عاجل: الملك يصل في هذه اللحظات إلى مدينة فاس

انفراد..ها علاش مجاتش مريم سعيد لمهرجان موازين ككل سنة | ثقافة و فنون

انفراد..ها علاش مجاتش مريم سعيد لمهرجان موازين ككل سنة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.