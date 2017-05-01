انفراد..هذا ما وقع مع ''لورا بريول'' التي تتهم سعد المجرد بتعنيفها ومحاولة اغتصابها بمحكمة نيس بعد العثور على الحشيش في سيارتها ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن الفتاة الفرنسية ''لورا بريول'' التي تتهم الفنان المغربي سعد المجرد بتعنيفها ومحاولة اغتصابها، مثلت يومه الأربعاء، أما قاضي التحقيق بمحكمة مدينة نيس، حيث تم الاستماع

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن الفتاة الفرنسية "لورا بريول" التي تتهم الفنان المغربي سعد المجرد بتعنيفها ومحاولة اغتصابها، مثلت يومه الأربعاء، أما قاضي التحقيق بمحكمة مدينة نيس، حيث تم الاستماع لها بعد العثور على كمية مهمة من الحشيش معدة للترويج داخل سيارتها.

وأكد المصدر ذاته أن قاضي التحقيق، استمع للفتاة الفرنسية ولصديقها التونسي الذي ضُبطت بحوزته كمية الحشيش خلال قيادته سيارة "بريول" من مدينة نيس صوب باريس، حيث اعترف بأن صديقته قامت بمنحه السيارة لكنها لم تكن تعلم نهائيا طبيعة المواد التي سيقوم بنقلها.

وأضاف المصدر ذاته أن محامي "لورا بريول" عرض مجموعة من الصور التي تجمع موكلته بالتونسي، مؤكدا أن علاقتهما طبيعية جدا ولا يمكن إقحامها في قضية الاتجار بمواد مخدرة لأنه تم العثور عليها بسيارتها الخاصة.

وأشار ذات المصدر أن قاضي التحقيق، أحال الشاب التونسي إلى سجن فلوري، بينما طلب من بريول الحضور على جلسة التحقيق المقبلة.