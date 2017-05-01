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بتاريــخ : 17 ماي 2017 / 18:23 عاجل: عاوتاني.. الواتساب واقف فالعالم كامل و حتى فالمغرب | نت 2.0
عاجل: عاوتاني.. الواتساب واقف فالعالم كامل و حتى فالمغرب
من جديد تفاجأ في هذه اللحظات من يومه الأربعاء، عدد من مستعملي تطبيق المحادثات ''واتساب'' بالمغرب , بتعطل خدمة المحادثات الشخصية لأسباب غير معروفة .

شوف تيفي:

من جديد تفاجأ في هذه اللحظات من يومه الأربعاء، عدد من مستعملي تطبيق المحادثات "واتساب" بالمغرب , بتعطل خدمة المحادثات الشخصية لأسباب غير معروفة .

و حسب ما عاينت "شوف تيفي" ، لم يتمكن عدد من مستعملي هذا التطبيق من تبادل المحادثات و الرسائل و المكالمات المجانية بينهم منذ أزيد من نصف ساعة من الآن.

و قام عدد من مستعملي الواتساب بالخروج و إعادة الدخول الى شبكة الأنترنيت ظنا منهم أن الأمر يتعلق بالربط بهذه الشبكة لكنهم تأكدوا بأن المشكل يتعلق بالتطبيق في حد ذاته . 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب الواتساب العالم توقف

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