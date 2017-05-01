عاجل: عاوتاني.. الواتساب واقف فالعالم كامل و حتى فالمغرب ﻿

شوف تيفي:
من جديد تفاجأ في هذه اللحظات من يومه الأربعاء، عدد من مستعملي تطبيق المحادثات "واتساب" بالمغرب , بتعطل خدمة المحادثات الشخصية لأسباب غير معروفة .
و حسب ما عاينت "شوف تيفي" ، لم يتمكن عدد من مستعملي هذا التطبيق من تبادل المحادثات و الرسائل و المكالمات المجانية بينهم منذ أزيد من نصف ساعة من الآن.
و قام عدد من مستعملي الواتساب بالخروج و إعادة الدخول الى شبكة الأنترنيت ظنا منهم أن الأمر يتعلق بالربط بهذه الشبكة لكنهم تأكدوا بأن المشكل يتعلق بالتطبيق في حد ذاته .
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