 عاجل: الملك يصل في هذه اللحظات إلى مدينة فاس ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

انفراد..هذا ما وقع مع لورا بريول التي تتهم سعد المجرد بتعنيفها ومحاولة اغتصابها بمحكمة نيس بعد العثور على الحشيش في سيارتها | ثقافة و فنون

انفراد..هذا ما وقع مع ''لورا بريول'' التي تتهم سعد المجرد بتعنيفها ومحاولة اغتصابها بمحكمة نيس بعد

عاجل: عاوتاني.. الواتساب واقف فالعالم كامل و حتى فالمغرب | نت 2.0

عاجل: عاوتاني.. الواتساب واقف فالعالم كامل و حتى فالمغرب

عاجل: الملك يصل في هذه اللحظات إلى مدينة فاس | بوليتيك

عاجل: الملك يصل في هذه اللحظات إلى مدينة فاس

انفراد..ها علاش مجاتش مريم سعيد لمهرجان موازين ككل سنة | ثقافة و فنون

انفراد..ها علاش مجاتش مريم سعيد لمهرجان موازين ككل سنة

عاجل.. انفجار قنينة غاز يهز مدينة سطات | حوادث و حقوق

عاجل.. انفجار قنينة غاز يهز مدينة سطات

تنظيم وقفة احتجاجية بآسفي رافضة لإطلاق سراح بنت الفشوش المتورطة في مقتل شاب بعاصمة عبدة | مجتمع

تنظيم وقفة احتجاجية بآسفي رافضة لإطلاق سراح بنت الفشوش المتورطة في مقتل شاب بعاصمة عبدة

الديمقراطية.. حكومة ماكرون الجديدة تجمع كل الأطياف ونصفها نساء | دولي

الديمقراطية.. حكومة ماكرون الجديدة تجمع كل الأطياف ونصفها نساء

صادم وبالصور.. فتاة تنتحر تاركة رسالة مؤلة على الفايسبوك | حوادث و حقوق

صادم وبالصور.. فتاة تنتحر تاركة رسالة مؤلة على الفايسبوك

بعد توقفه..الواتساب في خطر بسبب هذا الفيروس..حضيو راسكم | نت 2.0

بعد توقفه..''الواتساب'' في خطر بسبب هذا الفيروس..حضيو راسكم

وحدة الوطن خط أحمر

عاجل: الملك يصل في هذه اللحظات إلى مدينة فاس

بتاريــخ : 17 ماي 2017 / 18:15 عاجل: الملك يصل في هذه اللحظات إلى مدينة فاس | بوليتيك
عاجل: الملك يصل في هذه اللحظات إلى مدينة فاس
علمت'' شوف تيفي'' من مصادر مطلعة أن الملك محمد السادس حل قبل لحظات من يومه الأربعاء، بالعاصمة العلمية للمملكة ''مدينة فاس''.

شوف تيفي:

علمت" شوف تيفي" من مصادر مطلعة أن الملك محمد السادس حل قبل لحظات من يومه الأربعاء، بالعاصمة العلمية للمملكة "مدينة فاس".

وستعرف هذه الزيارة الملكية التي سبقتها استعدادات مكثفة، تدشين عدد من المشاريع الاقتصادية والاجتماعية والتنموية و التي ستغير لا محالة وجه العاصمة العلمية فاس.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

فاس زيارة ملكية عاصمة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

عاجل..الذبيحة أمام منزل بنكيران في الرباط..وها شنو واقع | بوليتيك

عاجل..''الذبيحة'' أمام منزل بنكيران في الرباط..وها شنو واقع

عاجل: وزير مغربي في تشكيلة الحكومة الفرنسية الجديدة لمانويل ماكرون | بوليتيك

عاجل: وزير مغربي في تشكيلة الحكومة الفرنسية الجديدة لمانويل ماكرون

عاجل وبالصورة.. بنكيران يعود لأرض الوطن بعد أداء مناسك العمرة | بوليتيك

عاجل وبالصورة.. بنكيران يعود لأرض الوطن بعد أداء مناسك العمرة

انسحاب المتهمين في محاكمة اكديم ازيك .. رفض غير مفهوم لضمانات محاكمة عادلة | بوليتيك

انسحاب المتهمين في محاكمة اكديم ازيك .. رفض غير مفهوم لضمانات محاكمة عادلة

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

مراقبون دوليون :انسحاب المتهمين من محاكمة اكديم ايزيك | بــووز
منذ 20 دقيقة

مراقبون دوليون :انسحاب المتهمين من محاكمة اكديم ايزيك

خطير.. هذا هو الفيديو الذي فضحالزفزافي شوفو آشنو قال... | قنوات أخرى

خطير.. هذا هو الفيديو الذي فضح''الزفزافي'' شوفو آشنو قال...

المنياري :شوف تيفي قناة ناجحة بامتياز | خارج البلاطو

المنياري :شوف تيفي قناة ناجحة بامتياز

بالفيديو.. تلاوة قرآنية خاشعة لشرطي مغربي | قنوات أخرى

بالفيديو.. تلاوة قرآنية خاشعة لشرطي مغربي

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

انفراد..هذا ما وقع مع لورا بريول التي تتهم سعد المجرد بتعنيفها ومحاولة اغتصابها بمحكمة نيس بعد العثور على الحشيش في سيارتها | ثقافة و فنون
منذ 4 دقائق

انفراد..هذا ما وقع مع ''لورا بريول'' التي تتهم سعد المجرد بتعنيفها ومحاولة اغتصابها بمحكمة نيس بعد

عاجل: عاوتاني.. الواتساب واقف فالعالم كامل و حتى فالمغرب | نت 2.0

عاجل: عاوتاني.. الواتساب واقف فالعالم كامل و حتى فالمغرب

عاجل: الملك يصل في هذه اللحظات إلى مدينة فاس | بوليتيك

عاجل: الملك يصل في هذه اللحظات إلى مدينة فاس

انفراد..ها علاش مجاتش مريم سعيد لمهرجان موازين ككل سنة | ثقافة و فنون

انفراد..ها علاش مجاتش مريم سعيد لمهرجان موازين ككل سنة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.