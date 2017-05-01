عاجل: الملك يصل في هذه اللحظات إلى مدينة فاس ﻿

علمت'' شوف تيفي'' من مصادر مطلعة أن الملك محمد السادس حل قبل لحظات من يومه الأربعاء، بالعاصمة العلمية للمملكة ''مدينة فاس''.

شوف تيفي:

علمت" شوف تيفي" من مصادر مطلعة أن الملك محمد السادس حل قبل لحظات من يومه الأربعاء، بالعاصمة العلمية للمملكة "مدينة فاس".



وستعرف هذه الزيارة الملكية التي سبقتها استعدادات مكثفة، تدشين عدد من المشاريع الاقتصادية والاجتماعية والتنموية و التي ستغير لا محالة وجه العاصمة العلمية فاس.