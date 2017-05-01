انفراد..ها علاش مجاتش مريم سعيد لمهرجان موازين ككل سنة ﻿

علمت'' شوف تيفي'' أن سبب غياب الإعلامية المغربية مريم سعيد عن تغطية مهرجان موازين ككل سنة يعود للبرمجة التي تعتمدها القناة.

شوف تيفي:م غ

علمت" شوف تيفي" أن سبب غياب الإعلامية المغربية مريم سعيد عن تغطية مهرجان موازين ككل سنة يعود للبرمجة التي تعتمدها القناة.

من جهة أخرى تفادت الإعلامية المغربية التي تنشر صور إجازتها من جزر المالديف، أن تحضر لتغطية فعاليات المهرجان لوقوعها غي إحراج أسئلة بعض الصحافيين حول أسباب فسخ خطوبتها وإلغائها لزفافها من خطيبها السابق كريم ظريف.

و كانت الإعلامية المغربية، مريم سعيد قد فسخت خطوبتها و ألغت زفافها على بعد أسبوع من موعده المحدد لأسباب خاصة.