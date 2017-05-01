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عاجل.. انفجار قنينة غاز يهز مدينة سطات

بتاريــخ : 17 ماي 2017 / 17:42 عاجل.. انفجار قنينة غاز يهز مدينة سطات | حوادث و حقوق
عاجل.. انفجار قنينة غاز يهز مدينة سطات
عاشت ساكنة حي مانيا بسطات، قبل قليل من يومه الأربعاء، الرعب والهلع الشديد بسبب انفجار قنينة غاز ''بوطة صغيرة'' بالشارع.

"شوف تيفي":

عاشت ساكنة حي مانيا بسطات، قبل قليل من يومه الأربعاء، الرعب والهلع الشديد بسبب انفجار قنينة غاز "بوطة صغيرة" بالشارع.

وحسب مصادر سطاتية فإن تسربا للغاز من القنينة، تسبب في اندلاع النيران داخل أحد منازل الحي، ما دفع بأصحاب المنزل، إلى إلقائها للشارع ما جعلها تنفجر مُصدرة صوتا وصف بالقوي.

وأكدت المصادر ذاتها أن السلطات المحلية ومصالح الوقاية المدينة، حلتا بعين المكان بينما قامت المصالح الأمينة، بفتح تحقيق للكشف عن ظروف وملابسات الواقعة.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي سطات النيران بوطة صغيرة قنينة غاز

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