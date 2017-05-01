 تنظيم وقفة احتجاجية بآسفي رافضة لإطلاق سراح بنت الفشوش المتورطة في مقتل شاب بعاصمة عبدة ﻿
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تنظيم وقفة احتجاجية بآسفي رافضة لإطلاق سراح بنت الفشوش المتورطة في مقتل شاب بعاصمة عبدة | مجتمع

تنظيم وقفة احتجاجية بآسفي رافضة لإطلاق سراح بنت الفشوش المتورطة في مقتل شاب بعاصمة عبدة

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تنظيم وقفة احتجاجية بآسفي رافضة لإطلاق سراح بنت الفشوش المتورطة في مقتل شاب بعاصمة عبدة

بتاريــخ : 17 ماي 2017 / 17:30 تنظيم وقفة احتجاجية بآسفي رافضة لإطلاق سراح بنت الفشوش المتورطة في مقتل شاب بعاصمة عبدة | مجتمع
تنظيم وقفة احتجاجية بآسفي رافضة لإطلاق سراح بنت الفشوش المتورطة في مقتل شاب بعاصمة عبدة
علمت ''شوف تيفي'' من مصدرها أن مدينة آسفي، من المنتظر أن تشهد غدا الخميس، تنظيم وقفة احتجاجية رافضة لإطلاق سراح ''بنت الفشوش'' التي تسببت في مقتل شاب وإصابة صديقه بجروح خطيرة بعد دهسها لهما بسيارتها

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدرها أن مدينة آسفي، من المنتظر أن تشهد غدا الخميس، تنظيم وقفة احتجاجية رافضة لإطلاق سراح ''بنت الفشوش'' التي تسببت في مقتل شاب وإصابة صديقه بجروح خطيرة بعد دهسها لهما بسيارتها بطريقة وصفت بالبشعة نهاية الأسبوع المنصرم.

وكانت ''شوف تيفي'' قد توصلت أول أمس الاثنين، بمقطع فيديو جد مؤلم، يظهر طفلة صغيرة، وهي تكشف أن ''بنت الفشوش'' التي تسببت في مقتل شقيقها نهاية الأسبوع المنصرم تم الإفراج عنها، حيث ناشدت الملك محمد السادس وأيضا العدالة بالمغرب بالتدخل وإنصاف شقيقها الميت وصديقه الذي ما يزال في غيبوبة بإحدى المستشفيات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الملك محمد السادس العدالة الغيبوبة لنت الفشوش

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