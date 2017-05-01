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الديمقراطية.. حكومة ماكرون الجديدة تجمع كل الأطياف ونصفها نساء

بتاريــخ : 17 ماي 2017 / 17:22 الديمقراطية.. حكومة ماكرون الجديدة تجمع كل الأطياف ونصفها نساء | دولي
الديمقراطية.. حكومة ماكرون الجديدة تجمع كل الأطياف ونصفها نساء
أعلنت اليوم الأربعاء أول حكومة في ولاية الرئيس الفرنسي الجديد ايمانويل ماكرون وتتألف من 18 وزيرا نصفهم نساء، من اليسار واليمين والوسط والمجتمع المدني، برئاسة ادوار فيليب اليميني المعتدل، على أمل

شوف تيفي: وكالات


أعلنت اليوم الأربعاء أول حكومة في ولاية الرئيس الفرنسي الجديد ايمانويل ماكرون وتتألف من 18 وزيرا نصفهم نساء، من اليسار واليمين والوسط والمجتمع المدني، برئاسة ادوار فيليب اليميني المعتدل، على أمل الحصول لاحقا على غالبية واضحة خلال الانتخابات التشريعية المقبلة تخوله تطبيق وعوده بالتجديد.

وماكرون الذي خاض حملته الانتخابية على اساس التجديد السياسي، اختار فريقا يضم خمسة وزراء من الوسط واليمين وخمسة وزراء من اليسار بينهما اثنان كانا ضمن الفريق الحكومي المنتهية ولايته.

وعين وزير الدفاع المنتهية ولايته جان ايف لودريان وزيرا للخارجية فيما منحت النائبة الأوروبية سيلفي غولار حقيبة الدفاع.

ومنحت حقائب وزارية مهمة ايضا لشخصيات أخرى برزت خلال حملته الانتخابية بينهم رئيس بلدية ليون جيرار كولومب الذي عين وزيرا للداخلية، والحليف الوسطي فرنسوا بايرو الذي منح حقيبة العدل. وعين اليميني برونو لومير وزيرا للاقتصاد.

وعينت الوسطية مارييل دو سارنيز ايضا وزيرة للشؤون الاوروبية.

وتضم الحكومة الجديدة 18 وزيرا بينهم الناشط البيئي الذي يحظى بشعبية كبيرة نيكولا أولو الذي أصبح وزيرا ''للانتقال البيئي والتضامن''.

وستعقد الحكومة الجديدة أول اجتماع لها صباح الخميس.

وكان ماكرون واجه وضعا حساسا لدى سعيه لتشكيل حكومته الاولى لانه كان يترتب عليه ابقاء حلفائه راضين، الى جانب تسليم مناصب جديدة لحزب الجمهوريين اليميني.

ويريد اصغر رئيس لفرنسا تشكيل قوة وسطية جديدة على الساحة السياسية الفرنسية على حساب الحزبين التقليديين الكبيرين، وسيواجه اول اختبار في الانتخابات التشريعية المرتقبة في 11 و 18 يونيو المقبل.

وماكرون بحاجة لتأمين غالبية في البرلمان من اجل تطبيق خططه الطموحة لجعل قوانين العمل اكثر ليبرالية وتشجيع اجواء الاعمال.

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