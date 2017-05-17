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صادم وبالصور.. فتاة تنتحر تاركة رسالة مؤلة على الفايسبوك

بتاريــخ : 17 ماي 2017 / 17:15 صادم وبالصور.. فتاة تنتحر تاركة رسالة مؤلة على الفايسبوك | حوادث و حقوق
صادم وبالصور.. فتاة تنتحر تاركة رسالة مؤلة على الفايسبوك
أقدمت فتاة على الانتحار، وأعلنت ذلك عبر صفحتها بالفايسبوك، من خلال مجموعة من التدوينات، التي قدمت من خلالها الاعتذار لوالديها وإخوتها وأيضا لجميع معارفها، حسب ما كشفت عنه مصادر إعلامية جزائرية

''شوف تيفي'':

أقدمت فتاة على الانتحار، وأعلنت ذلك عبر صفحتها بالفايسبوك، من خلال مجموعة من التدوينات، التي قدمت من خلالها الاعتذار لوالديها وإخوتها وأيضا لجميع معارفها، حسب ما كشفت عنه مصادر إعلامية جزائرية يومه الأربعاء.

وتفاعل آلاف النشطاء مع تدوينات الفتاة المنتحرة على حسابها بالفايسبوك، حيث عبر الجميع عن حزنهم واستيائهم الشديد من قيامها بهذه الخطوة، في حين تساءل آخرون عن الأسباب، التي جعلت هذه الفتاة تنتحر وتنهي حياتها، ما جعل بعض المتفاعلين، يوضحون أن نهاية علاقة الفتاة بشاب كانت وراء الانتحار.

وكتبت المنتحرة في إحدى التدوينات '' ماما اسمحيلي بابا اسمحلي خواتي اسمحولي صحاباتي اسمحولي اللي حبوني و ما حبيتهمش اسمحولي''، مضيفة ''الخرجة الأخيرة من دارنا الوداع''.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي التدوينات الفايسبوك مصادر إعلامية الانتحار

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