 بعد توقفه..''الواتساب'' في خطر بسبب هذا الفيروس..حضيو راسكم ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بعد توقفه..الواتساب في خطر بسبب هذا الفيروس..حضيو راسكم | نت 2.0

بعد توقفه..''الواتساب'' في خطر بسبب هذا الفيروس..حضيو راسكم

فيديو يهز الفايسبوك..شوفو فين وصلنا: أم كتعطي لبنتها الطفلة الشيشة | منوعات

فيديو يهز الفايسبوك..شوفو فين وصلنا: أم كتعطي لبنتها ''الطفلة'' الشيشة

عاجل..الذبيحة أمام منزل بنكيران في الرباط..وها شنو واقع | بوليتيك

عاجل..''الذبيحة'' أمام منزل بنكيران في الرباط..وها شنو واقع

عاجــــل: سعيد شرف تتحدث عن حقيقة انفصالها عن زوجها | ثقافة و فنون

عاجــــل: سعيد شرف تتحدث عن حقيقة انفصالها عن زوجها

عاجل.. التلميذة التي تتهم مدير دار الطالبة بواد لو تكشف حقائق مثيرة حول تعرضها للتهديد والضغط وإرغامها على التنازل بطريقة لا تصدق | حوادث و حقوق

عاجل.. التلميذة التي تتهم مدير دار الطالبة بواد لو تكشف حقائق مثيرة حول تعرضها للتهديد والضغط

فيديو خطير..شوافة حصلوها كادير السحور وها شنو دارو ليها | منوعات

فيديو خطير..شوافة حصلوها كادير السحور وها شنو دارو ليها

انفراد:هذا هو شرط حاتم عمور للمشاركة في مهرجان موازين وها شحال عطاوه ديال الفلوس | ثقافة و فنون

انفراد:هذا هو شرط حاتم عمور للمشاركة في مهرجان موازين وها شحال عطاوه ديال الفلوس

المنياري :شوف تيفي قناة ناجحة بامتياز | بووز

المنياري :شوف تيفي قناة ناجحة بامتياز

عاجل وبالفيديو.. زوج شعل العافية في دارو ومراتو بالجديدة | حوادث و حقوق

عاجل وبالفيديو.. زوج شعل العافية في دارو ومراتو بالجديدة

وحدة الوطن خط أحمر

بعد توقفه..''الواتساب'' في خطر بسبب هذا الفيروس..حضيو راسكم

بتاريــخ : 17 ماي 2017 / 16:36 بعد توقفه..الواتساب في خطر بسبب هذا الفيروس..حضيو راسكم | نت 2.0
بعد توقفه..''الواتساب'' في خطر بسبب هذا الفيروس..حضيو راسكم
أفاد موقع هافنتوبوست بالعربية نقلا عن موقع ريديت، أن فيروسا خطيرا يضرب هذه الأيام تطبيق الواتساب، وذلك بعد تلقي مستخدم التطبيق الأكثر شهرة عبر العالم رسائل احتيالية جديدة تضم رابطاً خبيثاً إلى

شوف تيفي

أفاد موقع هافنتوبوست بالعربية نقلا عن موقع ريديت، أن فيروسا خطيرا يضرب هذه الأيام تطبيق الواتساب، وذلك بعد تلقي مستخدم التطبيق الأكثر شهرة عبر العالم رسائل احتيالية جديدة تضم رابطاً خبيثاً إلى موقع يُزعم أنه يتيح تغيير لون التطبيق.

وأضافت التقارير ذاتها أن الرسالة، التي من شأنها أن تغير لون تطبيق الواتساب مكتوب عليها "أصبح بإمكانك الآن تغيير واتساب وإضفاء اللون المفضل لديك" ، كما يُطلب من متلقي الرسالة إرسالها إلى 12 صديقاً لتفعيلها وتأكيد اللون الجديد.

هذا وفور ولوج مستخدم الواتساب إلى الرابط يُطلب منهم تنزيل تطبيق آخر باسم "بلاك واتس" BlackWhats من متجر غوغل كروم، ليتفاجأ بعد ذلك المستخدم بإصابة جهازه ببرمجية إعلانية خبيثة.

من جهتها، أفادت شركة غوغل كروم، أنها أزالت تطبيق « بلك واتس » من متجرها، مضيفة أن على المستخدم التأكد من أي رابط يُرسل له قبل الولوج إليه من أجل تفادي أي فيروسات.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

واتساب فيروس رابط خبيت نت 2.0

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

بالأرقام..العرب ومن بينهم المغاربة كيستخدمو الفايسبوك بزاف في رمضان.. وها علاش | نت 2.0

بالأرقام..العرب ومن بينهم المغاربة كيستخدمو الفايسبوك بزاف في رمضان.. وها علاش

الإنستغرام ينافس السناب شات بهذه الخاصية الجديدة | نت 2.0

''الإنستغرام'' ينافس السناب شات بهذه الخاصية الجديدة

هام للمغاربة لمستخدمي الواتساب..اكتشاف ثغرة خطيرة في التطبيق | نت 2.0

هام للمغاربة لمستخدمي الواتساب..اكتشاف ثغرة خطيرة في التطبيق

سار لمستخدمي الواتساب بعد أيام من واقعة إغلاقه..هذا هو التعديل الجديد | نت 2.0

سار لمستخدمي الواتساب بعد أيام من واقعة إغلاقه..هذا هو التعديل الجديد

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

المنياري :شوف تيفي قناة ناجحة بامتياز | خارج البلاطو
منذ 6 دقائق

المنياري :شوف تيفي قناة ناجحة بامتياز

بالفيديو.. تلاوة قرآنية خاشعة لشرطي مغربي | قنوات أخرى

بالفيديو.. تلاوة قرآنية خاشعة لشرطي مغربي

منزل مهدد بالسقوط في المدينة القديمة بالبيضاء و الساكنة تدق ناقوس الخطر | خارج البلاطو

منزل مهدد بالسقوط في المدينة القديمة بالبيضاء و الساكنة تدق ناقوس الخطر

فيديو جد مؤلم..لحظة مقتل شاب بطريقة بشعة بطريق ولاد زيان قرب المقبرة المنسية من طرف سائق متهور | خارج البلاطو

فيديو جد مؤلم..لحظة مقتل شاب بطريقة بشعة بطريق ولاد زيان قرب المقبرة المنسية من طرف سائق متهور

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

بعد توقفه..الواتساب في خطر بسبب هذا الفيروس..حضيو راسكم | نت 2.0
منذ 19 دقيقة

بعد توقفه..''الواتساب'' في خطر بسبب هذا الفيروس..حضيو راسكم

فيديو يهز الفايسبوك..شوفو فين وصلنا: أم كتعطي لبنتها الطفلة الشيشة | منوعات

فيديو يهز الفايسبوك..شوفو فين وصلنا: أم كتعطي لبنتها ''الطفلة'' الشيشة

عاجل..الذبيحة أمام منزل بنكيران في الرباط..وها شنو واقع | بوليتيك

عاجل..''الذبيحة'' أمام منزل بنكيران في الرباط..وها شنو واقع

عاجــــل: سعيد شرف تتحدث عن حقيقة انفصالها عن زوجها | ثقافة و فنون

عاجــــل: سعيد شرف تتحدث عن حقيقة انفصالها عن زوجها

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.