بعد توقفه..''الواتساب'' في خطر بسبب هذا الفيروس..حضيو راسكم ﻿

أفاد موقع هافنتوبوست بالعربية نقلا عن موقع ريديت، أن فيروسا خطيرا يضرب هذه الأيام تطبيق الواتساب، وذلك بعد تلقي مستخدم التطبيق الأكثر شهرة عبر العالم رسائل احتيالية جديدة تضم رابطاً خبيثاً إلى

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أفاد موقع هافنتوبوست بالعربية نقلا عن موقع ريديت، أن فيروسا خطيرا يضرب هذه الأيام تطبيق الواتساب، وذلك بعد تلقي مستخدم التطبيق الأكثر شهرة عبر العالم رسائل احتيالية جديدة تضم رابطاً خبيثاً إلى موقع يُزعم أنه يتيح تغيير لون التطبيق.

وأضافت التقارير ذاتها أن الرسالة، التي من شأنها أن تغير لون تطبيق الواتساب مكتوب عليها "أصبح بإمكانك الآن تغيير واتساب وإضفاء اللون المفضل لديك" ، كما يُطلب من متلقي الرسالة إرسالها إلى 12 صديقاً لتفعيلها وتأكيد اللون الجديد.

هذا وفور ولوج مستخدم الواتساب إلى الرابط يُطلب منهم تنزيل تطبيق آخر باسم "بلاك واتس" BlackWhats من متجر غوغل كروم، ليتفاجأ بعد ذلك المستخدم بإصابة جهازه ببرمجية إعلانية خبيثة.

من جهتها، أفادت شركة غوغل كروم، أنها أزالت تطبيق « بلك واتس » من متجرها، مضيفة أن على المستخدم التأكد من أي رابط يُرسل له قبل الولوج إليه من أجل تفادي أي فيروسات.