فيديو يهز الفايسبوك..شوفو فين وصلنا: أم كتعطي لبنتها ''الطفلة'' الشيشة ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو صادم جدا، يظهر ''أما'' وهي تقوم بتشجيع ابنتها الطفلة على تدخين النرجيلة ''الشيشة''.

''شوف تيفي''

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو صادم جدا، يظهر ''أما'' وهي تقوم بتشجيع ابنتها الطفلة على تدخين النرجيلة ''الشيشة''.

وتفاعلت العديد من الصفحات وآلاف النشطاء مع هذا الفيديو، الذي تبلغ مدته دقيقة ونصف، حيث عبر العديد منهم عن غضبهم واستيائهم الشديد من هذه ''الأم'' التي على ما يبدو أنها لبنانية أو سورية، موضحين أن تمكين هذه الأخيرة لطفلتها من تدخين ''الشيشة'' يعتبر استهتارا وتأكيدا على الفساد الأخلاقي والتربوي، الذي أصبحت تعرفه المجتمعات العربية خلال السنوات الأخيرة.