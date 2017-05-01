عاجل..''الذبيحة'' أمام منزل بنكيران في الرباط..وها شنو واقع ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن أجواء من الفرحة، عمت منزل عبد الإله بنكيران بالرباط بعد عودته من الديار المقدسة، يومه الأربعاء، مشيرا إلى أن الأمين العام لحزب العدالة والتنمية تم استقباله بـ

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن أجواء من الفرحة، عمت منزل عبد الإله بنكيران بالرباط بعد عودته من الديار المقدسة، يومه الأربعاء، مشيرا إلى أن الأمين العام لحزب العدالة والتنمية تم استقباله بـ "الذبيحة"، حيث تم ذبح خروف بهذه المناسبة.

وأكد المصدر ذاته أن بنكيران سيتقبل الزائرين الراغبين في الاطمئنان عليه مباشرة بعد صلاة العصر إلى غاية صلاة مغرب يومه الأربعاء.

تجدر الإشارة إلى أن بنكيران، عاد إلى أرض الوطن، صباح اليوم الأربعاء، مرفوقا ببعض معارفه وبزوجته نبيلة، بعد أدائه مناسك العمرة بالديار المقدسة.