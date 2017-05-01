عاجــــل: سعيد شرف تتحدث عن حقيقة انفصالها عن زوجها ﻿

صرحت الفنانة المغربية سعيدة شرف، قبل قليل، خلال الندوة الصحفية، التي تُجرى في هذه الأثناء ضمن فعاليات الدورة 16 لمهرجان موازين، أن الخبر، الذي راج في الآونة الأخيرة بخصوص انفصالها عن زوجها لا يهم

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صرحت الفنانة المغربية سعيدة شرف، قبل قليل، خلال الندوة الصحفية، التي تُجرى في هذه الأثناء ضمن فعاليات الدورة 16 لمهرجان موازين، أن الخبر، الذي راج في الآونة الأخيرة بخصوص انفصالها عن زوجها لا يهم أحدا، قائلة « الزواج والطلاق محلل من الله ويخص فقط المعنيين بالأمر » رافضة الإدلاء بأي تصريح آخر للصحافة.

وراجت في الآونة الأخيرة أخبار انفصال سعيدة شرف عن زوجها المحامي مرفوقا بوثائق قيل أنها ثتبت خبر طلاقها بالأخير.

جدير بالذكر أن الفنانة سعيدة شرف ستحيي إلى جانب الفنانة رشيدة طلال وباتول مرواني حفلا ساهرا بمنصة سلا مساء اليوم الأربعاء ضمن فعاليات مهرجان موازين.