 عاجل.. التلميذة التي تتهم مدير دار الطالبة بواد لو تكشف حقائق مثيرة حول تعرضها للتهديد والضغط وإرغامها على التنازل بطريقة لا تصدق ﻿
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عاجل.. التلميذة التي تتهم مدير دار الطالبة بواد لو تكشف حقائق مثيرة حول تعرضها للتهديد والضغط وإرغامها على التنازل بطريقة لا تصدق

بتاريــخ : 17 ماي 2017 / 16:04 عاجل.. التلميذة التي تتهم مدير دار الطالبة بواد لو تكشف حقائق مثيرة حول تعرضها للتهديد والضغط وإرغامها على التنازل بطريقة لا تصدق | حوادث و حقوق
عاجل.. التلميذة التي تتهم مدير دار الطالبة بواد لو تكشف حقائق مثيرة حول تعرضها للتهديد والضغط وإرغامها على التنازل بطريقة لا تصدق
في جديد ملف تعرض تلميذة للتعنيف على يد مدير دار الطالبة بواد لو، أخيرا، فتحت التلميذة ''زينب'' قلبها لـ ''شوف تيفي'' قبل قليل من يومه الأربعاء، مؤكدة أنها تعرضت للتهديد والضغط من طرف أساتذة بالمؤسسة

''شوف تيفي''

في جديد ملف تعرض تلميذة للتعنيف على يد مدير دار الطالبة بواد لو، أخيرا، فتحت التلميذة ''زينب'' قلبها لـ ''شوف تيفي'' قبل قليل من يومه الأربعاء، مؤكدة أنها تعرضت للتهديد والضغط من طرف أساتذة بالمؤسسة التعليمية، التي تدرس بها من أجل تقديم التنازل.

وأوضحت زينب في اتصال لها مع ''شوف تيفي''، أنها تلقت اتصالا من أستادتين التقتا بها في إحدى المقاهي ورافقها إلى مكتب مدير المؤسسة التعليمية التي تدرس بها، حيث مورس عليها هناك ضغط نفسي رهيب لتتنازل عن شكايتها ضد مدير دار الطالبة، ما تسبب في إغمائها حوالي الساعة الثانية عشر من يوم الخميس الماضي، مشيرة إلى أن مدير المؤسسة التعليمية والأستاذتين، قاموا بمساعدتها في استعادة وعيها، وذلك بتمكينها من كأس ماء لتقوم وهي لا تعي بما حولها بعد ذلك بتوقيع التنازل قائلة ''ما كنتش عاقلة يمكن دارو لي شي حاجة في الماء وبصمت وتنازلت بز مني ومشينا البلدية مع 12 ليل''.

وأضافت زينب أن الأشخاص، الذين قاموا بالضغط عليها، نقلوها إلى دار الطالبة ليلة تنازلها، لتقوم في اليوم الموالي باللجوء إلى جمعية خاصة بحقوق الإنسان، والتي ساعدتها في تقديم شكاية لمصالح الدرك الملكي، أفادت من خلالها أن التنازل كان تحت الضغط وخارج أوقات العمل في البلدية.

وأكدت التلميذة أنها انقطعت عن الدراسة، نظرا لخوفها الشديد من مدير دار الطالبة والأستاذة المشاركين في الضغط عليها، داعية في الوقت ذاته الوكيل العام للملك التدخل في قضيتها لإنصافها وتمكينها من حقها المهضوم.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي زينب درا الطالبة التعنيف واد لو التلميذة المؤسسة التعليمية

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