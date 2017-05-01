انفراد:هذا هو شرط حاتم عمور للمشاركة في مهرجان موازين وها شحال عطاوه ديال الفلوس ﻿

شوف تيفي:
علمت " شوف تيفي" ، من مصادر مقربة من إدارة مهرجان موازين، أن الفنان حاتم عمور حصل على مبلغ 50 مليون مقابل إحيائه سهرة فنية في مهرجان موازين.
و اشترط الفنان المغربي على أن يحيي أمسيته على منصة النهضة المخصصة للفنانين العرب في المهرجان عكس الفنانين المغاربة الذين يُحْيُون سهراتهم على منصة سلا.
و من المنتظر أن يُحيي حاتم عموره سهرته إلى جانب الفنانة المتألقة أسماء لمنور على منصة النهضة يوم الجمعة.
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