عاجل وبالفيديو.. زوج شعل العافية في دارو ومراتو بالجديدة ﻿

أقدم شخص قبل قليل من يومه الأربعاء، بعمل جنوني، حيث أضرم النار داخل منزله بمدينة الجديدة معرضا حياة زوجته للخطر نظرا لتواجدها بداخله.

"شوف تيفي"

أقدم شخص قبل قليل من يومه الأربعاء، بعمل جنوني، حيث أضرم النار داخل منزله بمدينة الجديدة معرضا حياة زوجته للخطر نظرا لتواجدها بداخله.

وحسب مصادر جديدية فإن هذا الشخص أقدم على هذا العمل لأسباب تبقى مجهولة، مشيرة إلى أن مجموعة من المواطنين وأمام تصاعد ألسنة النيران، تدخلوا على الفور، حيث تم إنقاذ الزوجة في الوقت المناسب.

وأضافت المصادر ذاتها أن الزوجة، دخلت في حالة هسترية مباشرة بعد إنقاذها، وقد تم نقلها إلى إحدى المستشفيات لتلقي الإسعافات الضرورية.