هام لبيضاوة وبالتحديد لساكنة هذه المنطقة: إحداث مداومة إدارية لتلقي شكايات المستهلكين خلال شهر رمضان المقبل ﻿

قامت عمالة مقاطعة عين الشق( الدار البيضاء) بإحداث مداومة إدارية ، من أجل تلقي شكايات المستهلكين المتعلقة بالمخالفات والممارسات غير المشروعة الخاصة بالمواد الغذائية ، وذلك بمناسبة شهر رمضان .

"شوف تيفي"+"و م ع"

قامت عمالة مقاطعة عين الشق( الدار البيضاء) بإحداث مداومة إدارية ، من أجل تلقي شكايات المستهلكين المتعلقة بالمخالفات والممارسات غير المشروعة الخاصة بالمواد الغذائية ، وذلك بمناسبة شهر رمضان .

وذكرت عمالة عين الشق، في بلاغ لها، أنه بمناسبة شهر رمضان الأبرك 1438 هجرية / 2017 ميلادية، تم إحداث مداومة بمقر العمالة من أجل تلقي شكايات المستهلكين المتعلقة بكافة الممارسات غير المشروعة والمخالفات .

وأضاف أن هذه المداومة ، التي تشتغل خارج أوقات العمل الإدارية وأيام السبت والأحد، ستستقبل الشكايات والمخالفات المتعلقة بأسعار المواد المقننة وشروط البيع والعرض والتخزين والأوزان والجودة.

وأشارت إلى أن هاته الشكايات والمخالفات تهم كافة المواد والخدمات المقدمة بمختلف نقاط البيع ، وذلك من أجل اتخاذ ما يلزم من عقوبات ، في حال ثبوت أي إخلال بالقوانين والمعايير الجاري بها العمل في هذا الميدان .

ويمكن الاتصال بالخلية المكلفة بالمداومة مباشرة ، أو عن طريق الأرقام الهاتفية .. 0522580813 / 0522580819 / 0522580830 / 0522581064 .