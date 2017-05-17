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طالبة مغربية تتوج بجائزة البرلمان الإيطالي والسفارة المغربية بإيطاليا ''آوت''

بتاريــخ : 17 ماي 2017 / 15:00 طالبة مغربية تتوج بجائزة البرلمان الإيطالي والسفارة المغربية بإيطاليا آوت | مجتمع
طالبة مغربية تتوج بجائزة البرلمان الإيطالي والسفارة المغربية بإيطاليا ''آوت''
في أول خروج إعلامي مغربي لها، صرحت الطالبة المغربية فاطمة الزهراء الشدادي، القاطنة حاليا بمدينة ليتشي الإيطالية لشوف تيفي صباح اليوم الأربعاء، أنها فخورة جدا وسعيدة بتتويجها بجائزة البرلمان

شوف تيفي

 

في أول خروج إعلامي مغربي لها، صرحت الطالبة المغربية فاطمة الزهراء الشدادي، القاطنة حاليا بمدينة ليتشي الإيطالية لشوف تيفي صباح اليوم الأربعاء، أنها فخورة جدا وسعيدة بتتويجها بجائزة البرلمان الإيطالي، يوم أمس الثلاثاء بمجلس النواب الإيطالي، بعدما تم اختيارها ضمن أجود الطلاب في إيطاليا.

وأضافت فاطمة الزهراء، البالغة من العمر 24 سنة والمنحدرة من مدينة القنيطرة، أنها حصلت على الماجيستير تخصص اللغة والتواصل بين الثاقافات بأعلى نقطة وهي 110 نقطة، كما أنها وبفضل الجائزة، التي حصلت عليها من طرف الجمعية الإيطالية الأمريكية المهتمة بشؤون الطلبة ستحصل على منحة دراسية ستساعدها على إكمال دراستها في مجال الماركوتينغ والتواصل عن طريق « الدراسة أون لاين » وذلك بحكم المسافة الطويلة، التي تربط بين منزلها والجامعة.

ومن جهتها، عبرت والدة فاطمة الزهراء الشدادي عن فخرها وسعادتها بابنتها وبالجائزة، التي حصلت عليها، قائلة إن سعادتها تتقاسمها مع الشعب المغربي كافة كما تهدي هذا التتويج إلى الملك محمد السادس.

ومن جهة آخرى، عبرت فاطمة الزهراء الشدادي عن حزنها، بسبب عدم حضور رئيس ونائب السفارة المغربية بروما الإيطالية إلى البرلمان الإيطالي، رغم اتصالها بهما ودعوتهما للحضور من أجل مساندتها ودعمها في هذا اليوم المميز.

 

 

‫شوف تيفي

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