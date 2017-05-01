عاجل..الفنانة المغربية هدى سعد تنجب مولودها الأول بمصحة خاصة بالبيضاء ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن الفنانة المغربية هدى سعد، وضعت يومه الأربعاء، مولودها الأول بمصحة الفراشات الموجودة بمدينة الدار البيضاء.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن الفنانة المغربية هدى سعد، وضعت يومه الأربعاء، مولودها الأول بمصحة الفراشات الموجودة بمدينة الدار البيضاء.

وكانت الفنانة المغربية المذكورة، قد ارتبطت، قبل سنتين من رجل سلطة يدعى رضى بلمهدي، الذي يشغل منصب نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش.