هاذشي لي بقا..مغاربة كيمارسو الجنس على المباشر بالفايسبوك و استنكار كبير بعد انتشار الفيديو ﻿

استيقظ رواد العالم الأزرق اليوم الأربعاء، على وقع فيديو صادم يظهر شاب و صديقته يمارسان الجنس بتقنية المباشر عبر الفايسبوك.

شوف تيفي:



استيقظ رواد العالم الأزرق اليوم الأربعاء، على وقع فيديو صادم يظهر شاب و صديقته يمارسان الجنس بتقنية المباشر عبر الفايسبوك.

مدة الشريط الذي نتحفظ عن نشره لاحتوائه على ممارسات غير أخلاقية، تتجاوز 4 دقائق ،يتلفظ من خلالها الكوبل بكلام نابي و هما مجردين من ملابسهما، ممدان على سرير للنوم و يتفاعلان مع من يتابعهما عبر إحدى الصفحات.



سكان العالم الأزرق استنكروا هذه الأفعال المشينة التي تخرج عن الإطار القانوني و الأخلاقي في استعمال هذه الوسيلة للتواصل، مؤكدين أن على إدارة الفايسبوك أن تتدخل و تغلق هذه الصفحات.



