 هاذشي لي بقا..مغاربة كيمارسو الجنس على المباشر بالفايسبوك و استنكار كبير بعد انتشار الفيديو ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

صادم: تسريب فيديو خطير لفنان مشهور كايدير الكوكايين | ثقافة و فنون

صادم: تسريب فيديو خطير لفنان مشهور كايدير الكوكايين

DJ Snake يكشف سر لقائه بالملك محمد السادس بباريس | ثقافة و فنون

DJ Snake يكشف سر لقائه بالملك محمد السادس بباريس

المتهمون في أحداث اكديم ازيك يريدون عرقلة سير المحاكمة من خلال انسحابهم | مجتمع

المتهمون في أحداث اكديم ازيك يريدون عرقلة سير المحاكمة من خلال انسحابهم

يا ربي السلامة..حادث مُروع داخل مسجد بمدينة المحمدية ومن بين المُصابين أتراك | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة..حادث مُروع داخل مسجد بمدينة المحمدية ومن بين المُصابين أتراك

هام..مباراة توظيف ضباط صف البحرية الملكية..وهذه هي الشروط | مجتمع

هام..مباراة توظيف ضباط صف البحرية الملكية..وهذه هي الشروط

عاجل وهام للمغاربة ..هذا هو أول أيام رمضان وهذه هي الظواهر الفلكية التي سيشهدها المغرب | مجتمع

عاجل وهام للمغاربة ..هذا هو أول أيام رمضان وهذه هي الظواهر الفلكية التي سيشهدها المغرب

خطير وبالصور..فنان شعبي يتعرض لاعتداء خطير وها شنو وقع ليه | حوادث و حقوق

خطير وبالصور..فنان شعبي يتعرض لاعتداء خطير وها شنو وقع ليه

انفراد:بعد شهرين..ها علاش تْوَقف برنامج تغريدة | ثقافة و فنون

انفراد:بعد شهرين..ها علاش تْوَقف برنامج تغريدة

بالأرقام..شوفو شحال من مغربي عندو Portable | مجتمع

بالأرقام..شوفو شحال من مغربي عندو Portable

وحدة الوطن خط أحمر

هاذشي لي بقا..مغاربة كيمارسو الجنس على المباشر بالفايسبوك و استنكار كبير بعد انتشار الفيديو

بتاريــخ : 17 ماي 2017 / 13:46 هاذشي لي بقا..مغاربة كيمارسو الجنس على المباشر بالفايسبوك و استنكار كبير بعد انتشار الفيديو | حوادث و حقوق
هاذشي لي بقا..مغاربة كيمارسو الجنس على المباشر بالفايسبوك و استنكار كبير بعد انتشار الفيديو
استيقظ رواد العالم الأزرق اليوم الأربعاء، على وقع فيديو صادم يظهر شاب و صديقته يمارسان الجنس بتقنية المباشر عبر الفايسبوك.

شوف تيفي:


استيقظ رواد العالم الأزرق اليوم الأربعاء، على وقع فيديو صادم يظهر شاب و صديقته يمارسان الجنس بتقنية المباشر عبر الفايسبوك.

مدة الشريط الذي نتحفظ عن نشره لاحتوائه على ممارسات غير أخلاقية، تتجاوز 4 دقائق ،يتلفظ من خلالها الكوبل بكلام نابي و هما مجردين من ملابسهما، ممدان على سرير للنوم و يتفاعلان مع من يتابعهما عبر إحدى الصفحات.

سكان العالم الأزرق استنكروا هذه الأفعال المشينة التي تخرج عن الإطار القانوني و الأخلاقي في استعمال هذه الوسيلة للتواصل، مؤكدين أن على إدارة الفايسبوك أن تتدخل و تغلق هذه الصفحات.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب الجنس مباشر ممارسات أخلاق

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

يا ربي السلامة..حادث مُروع داخل مسجد بمدينة المحمدية ومن بين المُصابين أتراك | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة..حادث مُروع داخل مسجد بمدينة المحمدية ومن بين المُصابين أتراك

خطير وبالصور..فنان شعبي يتعرض لاعتداء خطير وها شنو وقع ليه | حوادث و حقوق

خطير وبالصور..فنان شعبي يتعرض لاعتداء خطير وها شنو وقع ليه

كارثة إنسانية تهز وادي أم الربيع | حوادث و حقوق

كارثة إنسانية تهز وادي أم الربيع

سابقة.. لص يتجول بدراجة الأمن بمدينة سلا | حوادث و حقوق

سابقة.. لص يتجول بدراجة الأمن بمدينة سلا

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

منزل مهدد بالسقوط في المدينة القديمة بالبيضاء و الساكنة تدق ناقوس الخطر | خارج البلاطو
منذ 11 دقيقة

منزل مهدد بالسقوط في المدينة القديمة بالبيضاء و الساكنة تدق ناقوس الخطر

فيديو جد مؤلم..لحظة مقتل شاب بطريقة بشعة بطريق ولاد زيان قرب المقبرة المنسية من طرف سائق متهور | خارج البلاطو

فيديو جد مؤلم..لحظة مقتل شاب بطريقة بشعة بطريق ولاد زيان قرب المقبرة المنسية من طرف سائق متهور

عودة الهدوء إلى العاصمة ابيجان وبواكية بعد اتفاق مع المتمردين | قنوات أخرى

عودة الهدوء إلى العاصمة ابيجان وبواكية بعد اتفاق مع المتمردين

سباق الوحل في المانيا: من هو بطل الوحل لهذا العام؟ | قنوات أخرى

سباق الوحل في المانيا: من هو بطل الوحل لهذا العام؟

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

هاذشي لي بقا..مغاربة كيمارسو الجنس على المباشر بالفايسبوك و استنكار كبير بعد انتشار الفيديو | حوادث و حقوق
منذ 1 دقيقة

هاذشي لي بقا..مغاربة كيمارسو الجنس على المباشر بالفايسبوك و استنكار كبير بعد انتشار الفيديو

صادم: تسريب فيديو خطير لفنان مشهور كايدير الكوكايين | ثقافة و فنون

صادم: تسريب فيديو خطير لفنان مشهور كايدير الكوكايين

DJ Snake يكشف سر لقائه بالملك محمد السادس بباريس | ثقافة و فنون

DJ Snake يكشف سر لقائه بالملك محمد السادس بباريس

المتهمون في أحداث اكديم ازيك يريدون عرقلة سير المحاكمة من خلال انسحابهم | مجتمع

المتهمون في أحداث اكديم ازيك يريدون عرقلة سير المحاكمة من خلال انسحابهم

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.