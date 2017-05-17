هاذشي لي بقا..مغاربة كيمارسو الجنس على المباشر بالفايسبوك و استنكار كبير بعد انتشار الفيديو ﻿

شوف تيفي:
استيقظ رواد العالم الأزرق اليوم الأربعاء، على وقع فيديو صادم يظهر شاب و صديقته يمارسان الجنس بتقنية المباشر عبر الفايسبوك.
مدة الشريط الذي نتحفظ عن نشره لاحتوائه على ممارسات غير أخلاقية، تتجاوز 4 دقائق ،يتلفظ من خلالها الكوبل بكلام نابي و هما مجردين من ملابسهما، ممدان على سرير للنوم و يتفاعلان مع من يتابعهما عبر إحدى الصفحات.
سكان العالم الأزرق استنكروا هذه الأفعال المشينة التي تخرج عن الإطار القانوني و الأخلاقي في استعمال هذه الوسيلة للتواصل، مؤكدين أن على إدارة الفايسبوك أن تتدخل و تغلق هذه الصفحات.
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