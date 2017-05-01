 صادم: تسريب فيديو خطير لفنان مشهور كايدير الكوكايين ﻿
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صادم: تسريب فيديو خطير لفنان مشهور كايدير الكوكايين

بتاريــخ : 17 ماي 2017 / 13:25 صادم: تسريب فيديو خطير لفنان مشهور كايدير الكوكايين | ثقافة و فنون
صادم: تسريب فيديو خطير لفنان مشهور كايدير الكوكايين
تفاجأ رواد الساحة الفنية، بتسريب فيديو وُصف بالصادم للمطرب اللبناني عامر زيان و هو يتعاطى مخدر''الكوكايين'' في جلسة رفقة أصدقائه.

شوف تيفي:


تفاجأ رواد الساحة الفنية، بتسريب فيديو وُصف بالصادم للمطرب اللبناني عامر زيان و هو يتعاطى مخدر"الكوكايين" في جلسة رفقة أصدقائه.

و ظهر الفنان اللبناني حسب ما كشفه الفيديو وهو يتعاطى الكوكايين في شاليه استأجره رفقة بعض أصدقائه.

و يعاني المطرب المعروف من الإدمان ، و قد سبق و أن دخل لإحدى المصحات قصد العلاج.

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