صادم: تسريب فيديو خطير لفنان مشهور كايدير الكوكايين ﻿

تفاجأ رواد الساحة الفنية، بتسريب فيديو وُصف بالصادم للمطرب اللبناني عامر زيان و هو يتعاطى مخدر''الكوكايين'' في جلسة رفقة أصدقائه.

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تفاجأ رواد الساحة الفنية، بتسريب فيديو وُصف بالصادم للمطرب اللبناني عامر زيان و هو يتعاطى مخدر"الكوكايين" في جلسة رفقة أصدقائه.

و ظهر الفنان اللبناني حسب ما كشفه الفيديو وهو يتعاطى الكوكايين في شاليه استأجره رفقة بعض أصدقائه.

و يعاني المطرب المعروف من الإدمان ، و قد سبق و أن دخل لإحدى المصحات قصد العلاج.



