DJ Snake يكشف سر لقائه بالملك محمد السادس بباريس ﻿

شوف تيفي:
كشف DJ Snake العالمي ، اليوم الأربعاء خلال ندوة صحفية في إطار مشاركته بمهرجان موازين، عن سر لقائه بالملك محمد السادس بفرنسا الأسبوع الماضي.
و قال الفنان الفرنسي، أنه أحس بسعادة كبيرة خلال اللقاء الذي كان صدفة و الذي جمعه بالملك محمد السادس الذي أبان عن تواضع كبير خلال التقاط الصورة التذكارية معه.
و من المنتظر أن يُحيي DJ Snake حفلا ساهرا بمنصة السويسي بمدينة الرباط في إطار النسخة 16 من فعاليات مهرجان موازين.
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