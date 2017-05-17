DJ Snake يكشف سر لقائه بالملك محمد السادس بباريس ﻿

كشف DJ Snake العالمي ، اليوم الأربعاء خلال ندوة صحفية في إطار مشاركته بمهرجان موازين، عن سر لقائه بالملك محمد السادس بفرنسا الأسبوع الماضي.

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كشف DJ Snake العالمي ، اليوم الأربعاء خلال ندوة صحفية في إطار مشاركته بمهرجان موازين، عن سر لقائه بالملك محمد السادس بفرنسا الأسبوع الماضي.

و قال الفنان الفرنسي، أنه أحس بسعادة كبيرة خلال اللقاء الذي كان صدفة و الذي جمعه بالملك محمد السادس الذي أبان عن تواضع كبير خلال التقاط الصورة التذكارية معه.

و من المنتظر أن يُحيي DJ Snake حفلا ساهرا بمنصة السويسي بمدينة الرباط في إطار النسخة 16 من فعاليات مهرجان موازين.