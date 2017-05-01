 المتهمون في أحداث اكديم ازيك يريدون عرقلة سير المحاكمة من خلال انسحابهم ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

المتهمون في أحداث اكديم ازيك يريدون عرقلة سير المحاكمة من خلال انسحابهم | مجتمع

المتهمون في أحداث اكديم ازيك يريدون عرقلة سير المحاكمة من خلال انسحابهم

يا ربي السلامة..حادث مُروع داخل مسجد بمدينة المحمدية ومن بين المُصابين أتراك | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة..حادث مُروع داخل مسجد بمدينة المحمدية ومن بين المُصابين أتراك

هام..مباراة توظيف ضباط صف البحرية الملكية..وهذه هي الشروط | مجتمع

هام..مباراة توظيف ضباط صف البحرية الملكية..وهذه هي الشروط

عاجل وهام للمغاربة ..هذا هو أول أيام رمضان وهذه هي الظواهر الفلكية التي سيشهدها المغرب | مجتمع

عاجل وهام للمغاربة ..هذا هو أول أيام رمضان وهذه هي الظواهر الفلكية التي سيشهدها المغرب

خطير وبالصور..فنان شعبي يتعرض لاعتداء خطير وها شنو وقع ليه | حوادث و حقوق

خطير وبالصور..فنان شعبي يتعرض لاعتداء خطير وها شنو وقع ليه

انفراد:بعد شهرين..ها علاش تْوَقف برنامج تغريدة | ثقافة و فنون

انفراد:بعد شهرين..ها علاش تْوَقف برنامج تغريدة

بالأرقام..شوفو شحال من مغربي عندو Portable | مجتمع

بالأرقام..شوفو شحال من مغربي عندو Portable

بالفيديو..نجوى كرم في العمارية‎ | ثقافة و فنون

بالفيديو..نجوى كرم في العمارية‎

بالأرقام..العرب ومن بينهم المغاربة كيستخدمو الفايسبوك بزاف في رمضان.. وها علاش | نت 2.0

بالأرقام..العرب ومن بينهم المغاربة كيستخدمو الفايسبوك بزاف في رمضان.. وها علاش

وحدة الوطن خط أحمر

المتهمون في أحداث اكديم ازيك يريدون عرقلة سير المحاكمة من خلال انسحابهم

بتاريــخ : 17 ماي 2017 / 12:54 المتهمون في أحداث اكديم ازيك يريدون عرقلة سير المحاكمة من خلال انسحابهم | مجتمع
المتهمون في أحداث اكديم ازيك يريدون عرقلة سير المحاكمة من خلال انسحابهم
أكد محامو الطرف المدني، أن المتهمين المتابعين في إطار قضية أحداث اكديم إزيك، يريدون عرقلة حسن سير العدالة من خلال قرارهم الانسحاب من المحاكمة، مما يؤشر عن احتقار للضحايا ولعائلاتهم.

"شوف تيفي"+"و م ع"

أكد محامو الطرف المدني، أن المتهمين المتابعين في إطار قضية أحداث اكديم إزيك، يريدون عرقلة حسن سير العدالة من خلال قرارهم الانسحاب من المحاكمة، مما يؤشر عن احتقار للضحايا ولعائلاتهم.

وسجلوا أن المتهمين، من خلال تصرف العرقلة هذا واحتقار الضحايا، يسعون إلى نسف المحاكمة، التي تجري أمام القضاء المدني.
وقال الأستاذ إمانويل الطويل، المحامي في هيئة باريس، في تصريح للصحافة، إنه منذ بداية المحاكمة، بذل المتهمون كل ما في وسعهم من أجل نسف المحاكمة ومنع العدالة من أن تأخذ مجراها.

وتابع الطويل "لكن هذه المحاولة سيكون مآلها الفشل لا محالة، وليس هناك مدعاة للاعتقاد بأن المحاكمة لن تتواصل".
وحسب المحامي، فإن هذا التصرف ينم عن احتقار للضحايا. "لم يكن الأمر مفاجأة، اعتبارا أنه منذ بداية أطوار المحاكمة ، لم يتوقف المتهمون عن إظهار احتقارهم العميق إزاء ضحاياهم".

وقال "الاتجاه الذي سارت فيه المحاكمة في هذه الأسابيع الأخيرة لم يكن لصالحهم. ولهذا السبب، يودون تشويه الحقيقة وخلق الحدث".
وحسب الأستاذ الطويل، فإن هذه المحاكمة تجري ضمن شروط المحاكمة العادلة. "حظي المتهمون على الدوام بإمكانية استعمال حقوقهم ولكن هذا لا يتيح لهم أن يظهروا كضحايا للعدالة المغربية".

وبالنسبة للأستاذ إيف ريبيكي، المحامي والنقيب السابق لهيئة باريس، فإن "هؤلاء المتهمين يحتقرون الحياة، والحق والعدالة. ويحتقرون كل قاعدة قانونية، كما احتقروا حياة هؤلاء المساكين، الذين سقطوا تحت ضرباتهم فيما كانوا عزلا".

وأكد الأستاذ ريبيكي أن "القواعد القانونية احترمت في هذه المحاكمة. وتمكن الجميع منذ أسابيع من معاينة ضمانات محاكمة عادلة شاملة".
يذكر بأن المتهمين، المتابعين في إطار قضية أحداث اكديم إزيك، ومحاميهم قرروا الانسحاب من المحاكمة، التي تتواصل أمام الغرفة الجنائية لمحكمة الاستئناف بسلا.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي هيئة باريس اكديم ازيك محامين قاعدة قانوينة القضاء المدني

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

هام..مباراة توظيف ضباط صف البحرية الملكية..وهذه هي الشروط | مجتمع

هام..مباراة توظيف ضباط صف البحرية الملكية..وهذه هي الشروط

عاجل وهام للمغاربة ..هذا هو أول أيام رمضان وهذه هي الظواهر الفلكية التي سيشهدها المغرب | مجتمع

عاجل وهام للمغاربة ..هذا هو أول أيام رمضان وهذه هي الظواهر الفلكية التي سيشهدها المغرب

بالأرقام..شوفو شحال من مغربي عندو Portable | مجتمع

بالأرقام..شوفو شحال من مغربي عندو Portable

بعد يومين على اندلاع النيران بإقليم طاطا..الساكنة تدق ناقوس الخطر وتناشد الفنانين والرياضيين للمساعدة | مجتمع

بعد يومين على اندلاع النيران بإقليم طاطا..الساكنة تدق ناقوس الخطر وتناشد الفنانين والرياضيين للمساعدة

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

فيديو جد مؤلم..لحظة مقتل شاب بطريقة بشعة بطريق ولاد زيان قرب المقبرة المنسية من طرف سائق متهور | خارج البلاطو
منذ 2 ساعات

فيديو جد مؤلم..لحظة مقتل شاب بطريقة بشعة بطريق ولاد زيان قرب المقبرة المنسية من طرف سائق متهور

عودة الهدوء إلى العاصمة ابيجان وبواكية بعد اتفاق مع المتمردين | قنوات أخرى

عودة الهدوء إلى العاصمة ابيجان وبواكية بعد اتفاق مع المتمردين

سباق الوحل في المانيا: من هو بطل الوحل لهذا العام؟ | قنوات أخرى

سباق الوحل في المانيا: من هو بطل الوحل لهذا العام؟

شوف الصحافة : لص يتجول بدراجة الأمن بسلا | شوف الصحافة

شوف الصحافة : لص يتجول بدراجة الأمن بسلا

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

المتهمون في أحداث اكديم ازيك يريدون عرقلة سير المحاكمة من خلال انسحابهم | مجتمع
منذ 6 دقائق

المتهمون في أحداث اكديم ازيك يريدون عرقلة سير المحاكمة من خلال انسحابهم

يا ربي السلامة..حادث مُروع داخل مسجد بمدينة المحمدية ومن بين المُصابين أتراك | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة..حادث مُروع داخل مسجد بمدينة المحمدية ومن بين المُصابين أتراك

هام..مباراة توظيف ضباط صف البحرية الملكية..وهذه هي الشروط | مجتمع

هام..مباراة توظيف ضباط صف البحرية الملكية..وهذه هي الشروط

عاجل وهام للمغاربة ..هذا هو أول أيام رمضان وهذه هي الظواهر الفلكية التي سيشهدها المغرب | مجتمع

عاجل وهام للمغاربة ..هذا هو أول أيام رمضان وهذه هي الظواهر الفلكية التي سيشهدها المغرب

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.