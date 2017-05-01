يا ربي السلامة..حادث مُروع داخل مسجد بمدينة المحمدية ومن بين المُصابين أتراك ﻿

شهد مسجد بمدينة المحمدية يوجد بالقرب من عمالة المدينة، أمس الثلاثاء، حادثا وصف بالمروع والخطير، عقب سقوط ''ثريا'' ضخمة على رؤوس بعض الأشخاص، ما تسبب في إصابتهم بجروح متفاوتة الخطورة.

"شوف تيفي"

شهد مسجد بمدينة المحمدية يوجد بالقرب من عمالة المدينة، أمس الثلاثاء، حادثا وصف بالمروع والخطير، عقب سقوط "ثريا" ضخمة على رؤوس بعض الأشخاص، ما تسبب في إصابتهم بجروح متفاوتة الخطورة.

وحسب مصادر محلية فقد أصيب في هذا الحادث، مغربيان وأربعة أتراك تم نقلهم جميعا لمصحة خاصة بمدينة الزهور لتلقي العلاجات الضرورية.

وأكدت المصادر ذاتها أن المسجد الذي شهد هذا الحادث المفاجئ ، يعرف مجموعة من الإصلاحات