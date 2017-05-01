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هام..مباراة توظيف ضباط صف البحرية الملكية..وهذه هي الشروط

بتاريــخ : 17 ماي 2017 / 12:40 هام..مباراة توظيف ضباط صف البحرية الملكية..وهذه هي الشروط | مجتمع
هام..مباراة توظيف ضباط صف البحرية الملكية..وهذه هي الشروط
من المنتظر أن تشهد الأيام القليلة المقبلة، تنظيم مباراة خاصة بتوظيف ضباط صف البحرية، والتي على الراغب التقدم إليها التوفر على الشروط التالية:

''شوف تيفي''

من المنتظر أن تشهد الأيام القليلة المقبلة، تنظيم مباراة خاصة بتوظيف ضباط صف البحرية، والتي على الراغب التقدم إليها التوفر على الشروط التالية:

- الجنسية المغربية.

- سن 18 عاما كحد أدنى و 23 سنة كحد أقصى اعتبارا من 16 غشت 2017.

- حاصل على شهادة البكالوريا في العلوم في العام الحالي

- أن يكون لائقا للخدمة في البحر والاختبارات النفسية.

- الطول الحد الأدنى على ارتفاع 1.65 للمرشحين الذكور و1.60 متر للمرشحات.

- لم يتكبد أي حكم قضائي.

- أن تكون بطاقة التعريف الوطنية صالحة

ويتكون ملف الراغبين في التقدم إلى هذه المباراة من الوثائق التالية:

- طلب خطي إلى: نائب الأميرال مفتش البحرية الملكية.

- نموذج شهادة الميلاد الأصلية 2 مكررا القراءة باللغتين الفرنسية والعربية (عقد الازدياد الأصلي - اللون الأخضر- باللغتين العربية و الفرنسية)؛

- نسخة مصادق عليها لـ CNI (بطاقة الهوية الوطنية) أو إيصال إيداع ملف الحصول عليها.

- شهادة مدرسة أصلية، و بكالوريا العلوم، مصادق عليها من قبل المندوب الإقليمي لوزارة التربية والتعليم

- ثلاثة أظرفة مختومة تحمل العنوان الكامل للمرشح.

وأخيرا لابد من إرسال هذه الوثائق إلى: مركز تدريب البحرية الملكية،شارع السور Jdid، BP 16314 الدار البيضاء قبل 25 ماي 2017.

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المغرب شوف تيفي ضباط الوثائق البحر الاختبارات النفسية البحرية الملكية بطاقة التعريف الوطنية

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