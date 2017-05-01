هام..مباراة توظيف ضباط صف البحرية الملكية..وهذه هي الشروط ﻿

''شوف تيفي''
من المنتظر أن تشهد الأيام القليلة المقبلة، تنظيم مباراة خاصة بتوظيف ضباط صف البحرية، والتي على الراغب التقدم إليها التوفر على الشروط التالية:
- الجنسية المغربية.
- سن 18 عاما كحد أدنى و 23 سنة كحد أقصى اعتبارا من 16 غشت 2017.
- حاصل على شهادة البكالوريا في العلوم في العام الحالي
- أن يكون لائقا للخدمة في البحر والاختبارات النفسية.
- الطول الحد الأدنى على ارتفاع 1.65 للمرشحين الذكور و1.60 متر للمرشحات.
- لم يتكبد أي حكم قضائي.
- أن تكون بطاقة التعريف الوطنية صالحة
ويتكون ملف الراغبين في التقدم إلى هذه المباراة من الوثائق التالية:
- طلب خطي إلى: نائب الأميرال مفتش البحرية الملكية.
- نموذج شهادة الميلاد الأصلية 2 مكررا القراءة باللغتين الفرنسية والعربية (عقد الازدياد الأصلي - اللون الأخضر- باللغتين العربية و الفرنسية)؛
- نسخة مصادق عليها لـ CNI (بطاقة الهوية الوطنية) أو إيصال إيداع ملف الحصول عليها.
- شهادة مدرسة أصلية، و بكالوريا العلوم، مصادق عليها من قبل المندوب الإقليمي لوزارة التربية والتعليم
- ثلاثة أظرفة مختومة تحمل العنوان الكامل للمرشح.
وأخيرا لابد من إرسال هذه الوثائق إلى: مركز تدريب البحرية الملكية،شارع السور Jdid، BP 16314 الدار البيضاء قبل 25 ماي 2017.
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