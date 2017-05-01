هام..مباراة توظيف ضباط صف البحرية الملكية..وهذه هي الشروط ﻿

من المنتظر أن تشهد الأيام القليلة المقبلة، تنظيم مباراة خاصة بتوظيف ضباط صف البحرية، والتي على الراغب التقدم إليها التوفر على الشروط التالية:

''شوف تيفي''

من المنتظر أن تشهد الأيام القليلة المقبلة، تنظيم مباراة خاصة بتوظيف ضباط صف البحرية، والتي على الراغب التقدم إليها التوفر على الشروط التالية:

- الجنسية المغربية.

- سن 18 عاما كحد أدنى و 23 سنة كحد أقصى اعتبارا من 16 غشت 2017.

- حاصل على شهادة البكالوريا في العلوم في العام الحالي

- أن يكون لائقا للخدمة في البحر والاختبارات النفسية.

- الطول الحد الأدنى على ارتفاع 1.65 للمرشحين الذكور و1.60 متر للمرشحات.

- لم يتكبد أي حكم قضائي.

- أن تكون بطاقة التعريف الوطنية صالحة

ويتكون ملف الراغبين في التقدم إلى هذه المباراة من الوثائق التالية:

- طلب خطي إلى: نائب الأميرال مفتش البحرية الملكية.

- نموذج شهادة الميلاد الأصلية 2 مكررا القراءة باللغتين الفرنسية والعربية (عقد الازدياد الأصلي - اللون الأخضر- باللغتين العربية و الفرنسية)؛

- نسخة مصادق عليها لـ CNI (بطاقة الهوية الوطنية) أو إيصال إيداع ملف الحصول عليها.

- شهادة مدرسة أصلية، و بكالوريا العلوم، مصادق عليها من قبل المندوب الإقليمي لوزارة التربية والتعليم

- ثلاثة أظرفة مختومة تحمل العنوان الكامل للمرشح.

وأخيرا لابد من إرسال هذه الوثائق إلى: مركز تدريب البحرية الملكية،شارع السور Jdid، BP 16314 الدار البيضاء قبل 25 ماي 2017.