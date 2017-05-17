خطير وبالصور..فنان شعبي يتعرض لاعتداء خطير وها شنو وقع ليه ﻿

تعرض الفنان الشعبي، حسن مكفولي ابن مدينة آسفي، لاعتداء، من طرف مجهولين اعترضوا سبيله وسرقوا دراجته النارية، ليلة الأحد المنصرم بطريق اجنان الفسيان.

"شوف تيفي"

تعرض الفنان الشعبي، حسن مكفولي ابن مدينة آسفي، لاعتداء، من طرف مجهولين اعترضوا سبيله وسرقوا دراجته النارية، ليلة الأحد المنصرم بطريق اجنان الفسيان.

وحسب مصادر من آسفي فإن الفنان المذكور الملقب بـ "حسن المرضي"، كان في طريقه لمنزله وهو يركب دراجته النارية، قبل أن يتفاجأ بمجهولين، يهاجمونه موجيهين له ضربات خطيرة على مستوى الرأس، ما تسبب له في نزيف، قبل أن تتم سرقة دراجته النارية.

وأكدت المصادر ذاتها أن الفنان المذكور، يرقد بمستشفى محمد الخامس بآسفي، وقد أجريت له عملية جراحية على مستوى الرأس، بينما فتحت المصالح الأمنية تحقيقا في الموضوع.



