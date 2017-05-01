انفراد:بعد شهرين..ها علاش تْوَقف برنامج تغريدة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر جيدة الاطلاع، أن السبب وراء تخلي دار البريهي عن برنامج تغريدة يعود لتجاوزات ارتكبتها إدارة البرنامج.

شوف تيفي:

علمت "شوف تيفي" من مصادر جيدة الاطلاع، أن السبب وراء تخلي دار البريهي عن برنامج تغريدة يعود لتجاوزات ارتكبتها إدارة البرنامج.

و حسب ذات المصادر، تتمثل هذه التجاوزات في اصطحاب أحد الفنانين المعروفين لصديقته التي لا تربطه بها علاقة فنية أو حتى علاقة قرابة للبلاطو حيث تم تقديمها على أساس قريبته و خصصت لها إدارة البرنامج حيزا مهما من الوقت في إطار كلمة ففي حق صديقها.

وبعد افتضاح الأمر،عصف مسؤولو القناة بالبرنامج ما شكل حينها مفاجأة لفريق العمل، حيث وجهوا تعليماتهم بالتوقف عن تصوير حلقات جديدة من البرنامج، وهو الأمر الذي دفع المسؤولين عن إعداد "تغريدة" إلى الاتصال بالفنانين الذين كانوا سيحضرون تصوير حلقة جديدة، وتقديم اعتذارهم لهم.

و كما سبق و أشرنا في خبر سابق،من المنتظر أن يعوض برنامج نجوم الأولى برنامج تغريدة خلال شهر رمضان المقبل